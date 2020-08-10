Не намагайтеся повторити: Ford Bronco показав свої здібності

Сергій Іванов Новини 15:20, 10.08.2020

Кілька тижнів тому компанія Ford офіційно представила абсолютно новий рамний всюдихід Bronco, який готовий кинути виклик конкурентам і дістатися до самих важкодоступних місць нашої планети.

Щоб підтвердити не на словах, а на ділі можливості свого нового дітища, команда Ford вирушила в околиці міста Моаб, розташованому в штаті Юта. Тут на кам'янистому плато зі складним природним рельєфом Ford Bronco демонстрував свої всюдихідні якості.

У випробуваннях взяли участь кілька позашляховиків, як з короткою, так і з довгою базою. Серійні автомобілі оснащені блокуваннями передніх і задніх диференціалів, підвіскою зі збільшеним кліренсом і поліпшеними амортизаторами, а також міцними 35-дюймовими позашляховими шинами.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford має намір відродити модель Maverick.

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