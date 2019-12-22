Не менше 16 авто: виявлено кладовище покинутих ЗАЗ Славута

У Мережі з'явилися фото "кладовища" з покинутими ЗАЗ-1103 Славута. Раніше ці авто використовувалися у таксі.

Як пише спільнота Українські автомобілі в Facebook, звалище жовтих ЗАЗ-1103 знаходиться в Енергодарі (Запорізька область). Судячи з усього, автомобілі спіткала така доля, після того, як їх оператор збанкрутував. Хоча не виключений інший варіант – власник служби таксі міг оновити парк авто, а Славути просто списав через їх зношеність.

Кладовище занедбаних ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Так чи інакше, в такому стані автомобілі знаходяться досить давно: велика кількість з них вже поржавіла, при цьому майже у всіх відсутні деталі, а декілька екземплярів і зовсім розібрали на запчастини, залишивши тільки кузова.

Кладовище занедбаних ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладовище занедбаних ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладовище занедбаних ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Чи є серед них хоча б одне авто на ходу, сказати складно. Як можна бачити на фото, усього на імпровізованому цвинтарі знаходяться 16-17 Славут (плюс ще 2 авто білого кольору). Це стандартні модифікації авто, оснащені 1,2-літровими двигунами.

Кладовище занедбаних ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладовище занедбаних ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Кладовище занедбаних ЗАЗ Славута vadia_the_creator, instagram

Яка буде подальша доля покинутих ЗАЗ-1103, невідомо.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, у гаражі в Полтавській області знайшли стару Волгу без пробігу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся