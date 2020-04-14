Не Logan і не Duster: знайдено найкрутіший Renault в історії

У післявоєнні роки Франція, яка почала звикати до спокійного і мирного ритму, потребувала розкішного великого автомобіля вітчизняного виробництва. Так з'явився Renault Project H.

До цього моменту французька компанія почала потроху задовольняти попит на великі моделі – в 1965 році з'являється сімейний гетчбек Renault 16, який багато в чому став революційним автомобілем. Але виробник повинен був рухатися далі.

Renault Project H повинен був стати кращим французьким автомобілем de.motor1.com

Роком пізніше Renault і Peugeot домовилися про співпрацю, в рамках якої, крім іншого, передбачалася спільна розробка величезного розкішного седана, якого Франція ще не бачила. До цього моменту чудовому Citroen DS вже виповнилося 10 років, хоча на конвеєрі він в результаті протримається ще стільки ж.

Саме Citroen DS надихнув Renault на створення розкішної моделі fishki.net

Проте Рено і Пежо бачили свою машину більш розкішною, сучасною, потужною і великою. 5-метровий седан – саме те, що шукали конструктори. Їм в 1967 році і став Renault Project H. В якості суперника автори вибрали очевидний орієнтир – Mercedes S-class. Для конкуренції з німецьким седаном для автомобіля навіть розробили двигун V8.

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Дизайн вийшов незвичайним. У профіль автомобіль нагадував гетчбек. Але проста форма в поєднанні з великим кузовом призвела до проблеми – зовнішності не вистачало деталювання, а в цілому машина виглядала якось невпевнено і здавалася значною тільки через свої габарити.

Renault Project H повинен був стати кращим французьким автомобілем de.motor1.com

Renault Project H повинен був стати кращим французьким автомобілем de.motor1.com

Навіть творці автомобіля сумнівалися в ринковому успіху такої амбітної моделі від виробника, який раніше не торкався преміального сегменту. За розрахунками, для беззбитковості проєкту необхідно продавати 60 000 примірників моделі щороку, що здавалося надто сміливою цифрою.

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Крім того, для організації серійного виробництва були потрібні величезні інвестиції. У підсумку на ринок модель вийшла б не раніше кінця 60-х років. У компанії вирішили не ризикувати. Підозрюємо, автори проєкту переконалися в своїй правоті, коли в 1973 році грянула паливна криза. А Renault Project H так і залишився передсерійним прототипом.

Renault Project H повинен був стати кращим французьким автомобілем de.motor1.com

Renault Project H повинен був стати кращим французьким автомобілем de.motor1.com

Варто відзначити, що в компанії ще не раз після цього робили спроби запропонувати суперника кращим європейським моделям вищої ліги. У 80-х роках з'явився великий седан Renault 25, який з турбованим V6 за ціною відповідав BMW 7 series та Mercedes S-class. Через 20 років його наступником став великий хетчбек Renault Vel Satis, який виступав в бізнес-класі. Виробництво завершилося в 2009 році.

Рено 25 став наступником Project H autoweek.nl

Renault Vel Satis закінчився 10 років тому. Можливо, пора створити наступника? group.renault.com

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