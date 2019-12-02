Не ламаються: найнадійніші кросовери за версією німців

Організація з технічного нагляду Німеччини опублікувала список найнадійніших кросоверів станом на 2019 рік. У цьому рейтингу опинилося 11 автомобілів віком до 11 років.

Як повідомляє видання Auto Bild, рейтинг, проведений у рамках проєкту TUV-Report 2020, заснований на результатах перевірки технічного стану 9 млн автомобілів. Експерти вивчили сильні та слабкі сторони цих машин, провели необхідні підрахунки, після чого розмістили кращі з них у п'яти вікових категоріях – авто віком 2-3 роки, 4-5 років, 6-7 років, 8-9 років та 10-11 років. До кожної категорії було включено по 3 авто, які показали себе найкращим чином (причому деякі авто потрапили у дві та більше категорій).

Найнадійніші кросовери за результатами TUV-Report 2020

Найнадійніші кросовери

Результати такі:

Авто віком 2-3 роки

Mercedes GLC (2015 – т.ч.)

Mazda CX-3 (2015 – т.ч.)

Audi Q5 (2008 – 2016)

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Авто віком 4-5 років

Opel Mokka (2012 – 2019)

Audi Q5 (2008 – 2016)

Mitsubishi ASX (2010 – т.ч.)

Авто віком 6-7 років

Audi Q5 (2008 – 2016)

Mazda CX-5 (2012 – 2017)

Mini Countryman (2010 – 2017)

Авто віком 8-9 років

BMW X1 (2009 – 2015)

Audi Q5 (випуску 2008 – 2016)

Honda CR-V (2006 – 2012)

Авто віком 10-11 років

Honda CR-V (2006 – 2012)

VW Tiguan (2007 – 2016)

BMW X3 (2003 – 2010)

Як бачите, краще за всіх себе показала Audi – її кросовер Q5 потрапив у 4 з 5 категорій. Також на загальному тлі виділяються BMW (дві моделі у двох категоріях – X1 і X3) та Honda (одна модель у двох категоріях).

Усі ці автомобілі експерти відзначили в цілому як дуже надійні: ті, що не ламаються і не ржавіють.

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