Головна Новини
2 грудня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Не ламаються: найнадійніші кросовери за версією німців

5.7т
Читати матеріал російською

Організація з технічного нагляду Німеччини опублікувала список найнадійніших кросоверів станом на 2019 рік. У цьому рейтингу опинилося 11 автомобілів віком до 11 років.

Як повідомляє видання Auto Bild, рейтинг, проведений у рамках проєкту TUV-Report 2020, заснований на результатах перевірки технічного стану 9 млн автомобілів. Експерти вивчили сильні та слабкі сторони цих машин, провели необхідні підрахунки, після чого розмістили кращі з них у п'яти вікових категоріях – авто віком 2-3 роки, 4-5 років, 6-7 років, 8-9 років та 10-11 років. До кожної категорії було включено по 3 авто, які показали себе найкращим чином (причому деякі авто потрапили у дві та більше категорій).

Найнадійніші кросовери за результатами TUV-Report 2020

Найнадійніші кросовери за результатами TUV-Report 2020

Найнадійніші кросовери

Результати такі:

Авто віком 2-3 роки

  • Mercedes GLC (2015 – т.ч.)

  • Mazda CX-3 (2015 – т.ч.)

  • Audi Q5 (2008 – 2016)

Новини
Представлено найкрутішу Tesla Model 3

Авто віком 4-5 років

  • Opel Mokka (2012 – 2019)

  • Audi Q5 (2008 – 2016)

  • Mitsubishi ASX (2010 – т.ч.)

Авто віком 6-7 років

  • Audi Q5 (2008 – 2016)

  • Mazda CX-5 (2012 – 2017)

  • Mini Countryman (2010 – 2017)

Авто віком 8-9 років

  • BMW X1 (2009 – 2015)

  • Audi Q5 (випуску 2008 – 2016)

  • Honda CR-V (2006 – 2012)

Авто віком 10-11 років

  • Honda CR-V (2006 – 2012)

  • VW Tiguan (2007 – 2016)

  • BMW X3 (2003 – 2010)

Як бачите, краще за всіх себе показала Audi – її кросовер Q5 потрапив у 4 з 5 категорій. Також на загальному тлі виділяються BMW (дві моделі у двох категоріях – X1 і X3) та Honda (одна модель у двох категоріях).

Новини
Найкрутіший кросовер Chery: в мережі показали преміальну новинку

Усі ці автомобілі експерти відзначили в цілому як дуже надійні: ті, що не ламаються і не ржавіють.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер рейтинг Audi BMW Honda Volkswagen Mini Opel
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги