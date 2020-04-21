Не гірший за Гелендваген: новий позашляховик Great Wall побачили на вулиці

Новий Great Wall Hover 2021, будучи набагато дешевшим за Мерседес Гелендваген, може скласти йому серйозну конкуренцію. Новинка вийде на ринок вже цього року.

Китайський виробник напевно помітив тренд на ретро-дизайн у сегменті позашляховиків: Jeep Renegade, Land Rover Defender, Ford Bronco, Suzuki Jimny та беззмінний Mercedes G-class – всі ці сучасні автомобілі з задоволенням експлуатують класичну стилістику, що позитивно позначається на їх популярності.

Haval H5 (Great Wall Hover) готується до дебюту autohome.com.cn

Позашляховик Great Wall Hover, у якого ніколи не було проблем з продажами, вирішив приєднатися до модного напрямку. Конструкція колишньої моделі, яка також називається Haval H5, за 15 років конвеєрного виробництва безнадійно застаріла, тому наступник необхідний.

Дизайн Haval H5 (Great Wall Hover) просочився в мережу autohome.com.cn

Якраз його і побачили фотошпигуни на дорогах Китаю. Прототип закамуфльовано, проте завдяки недавнім витокам, ми знаємо, як виглядатиме новий позашляховик. Суворий дизайн, велика передня решітка та круглі фари створюють для новинки досить стильний і незвичайний вигляд.

Позашляховик Haval H5 (Great Wall Hover) готується до дебюту autohome.com.cn

Позашляховик Haval H5 (Great Wall Hover) готується до дебюту autohome.com.cn

Haval Concept H myseldon.com

Тепер ми з'ясували, що задні ліхтарі є вертикальними блоками, які з'єднані довгою світлодіодною смугою. Схоже рішення було продемонстровано на Haval Concept H. Те ж стосується салону, в якому з'явилося впізнаване кермо, горизонтальні дефлектори кліматичної системи і два великих монітори, один з яких виконує функцію цифрового щитка приладів.

Салон Haval H5 2021 autohome.com.cn

Салон Haval Concept H autotimesnews.com

Очікується, що новий Haval H5 2021 модельного року отримає рамну конструкцію власної розробки. Колишня модель базувалася на компонентах Isuzu Axiom, який з'явився 20 років тому. На китайський ринок SUV вирушить вже до кінця поточного року.

Дизайн Haval H5 (Great Wall Hover) просочився в мережу autohome.com.cn

Great Wall Hover з'явився в 2005 році gwm-global.com

Гелендваген – один із сучасних позашляховиків, виконаних у ретро-стилі mercedes-benz.com

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