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10 січня • оновлено в 15:08
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Непред'явлення водійських прав не можна вважати злісною непокорою — Суд

2.6т
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Часто за непред'явлення документів поліцейські складають на водія протокол за злісну непокору (ст.185 КУпАП). Однак український суд вирішив: подібне покарання в такому разі є незаконним.

Як повідомляє організація Дорожній Адвокат у своєму Facebook, чоловік за кермом порушив ПДР і на вимогу працівника поліції відмовився надати документи – водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію ТЗ. У відповідь правоохоронець склав протокол за ст. 185 КУпАП, яка передбачає відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського під час виконання ним службових обов'язків.

Непред'явлення водійських прав не можна вважати злісною непокорою — Суд

rivne.media

Однак, розглянувши матеріали справи, Святошинський районний суд міста Києва дійшов висновку, що виконання вимоги пред'явити водійське посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не може бути кваліфіковано за ст. 185 КУпАП, оскільки підпадають під іншу статтю, а саме ст. 126 КУпАП – керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки.

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У підсумку, оскільки поліцейський неправильно кваліфікував дії водія, суд закрив відповідну справу, не застосувавши до нього ніякого покарання.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні запропонували посилити покарання за п'яне водіння.

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Автор
Валентин Петров
Місце
Україна
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