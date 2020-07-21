Не Camry і не Land Cruiser: найкраща Toyota України потрапила на фото

У Києві помітили дивний повнорозмірний пікап Toyota Tundra. Автомобіль виглядає загрозливо – популярні Camry і Land Cruiser просто не зможуть з ним зрівнятися.

Видно, що машина давно не перебуває в стандартному стані "з салону". Матовий чорний колір кузова – далеко не єдина відмітна риса позашляховика. Також тут з'явилися покришки з чіпким протектором для їзди у важких умовах, силові металеві бампери і лебідка.

Також варто відзначити збільшений кліренс, набір додаткової зовнішньої світлотехніки та спеціальні колісні диски особливого дизайну.

І без того величезну Toyota Tundra зробили ще більшою. Фото: instagram.com/topcars_u.a

Може здатися, що тюнінг досить "колгоспний". Насправді, автомобіль виробляється дрібними серіями американським ательє Devolro і є доволі відомим проєктом у певних колах. Крім зовнішніх доопрацювань, пікап Тойота Тундра отримав компресор для 5,7-літрового двигуна, який тепер видає 520 к.с.

Так виглядає пікап Toyota Tundra без тюнінгу. Фото: Toyota

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні знайшли дуже дорогий європейський суперкар.