Названо ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні

Компанія carVertical провела аналіз бази даних за 2020 рік та з’ясувала, які авто є найбільш популярними серед українських споживачів.

Згідно зі статистичними даними, опублікованими компанією, на 2020 рік в Україні налічується 1,087 млн легкових автомобілів. Для дослідження були проаналізовані історії моделей, які частіше за інших перевірялися за допомогою бази даних carVertical в Україні 2020 року. У представленому рейтингу наведено аналітику щодо більш ніж пів мільйону звітів із січня до грудня 2020 року.

Рейтинг найбільш популярних автомобілів в Україні за даними аналізу запитів користувачів carVertical carvertical.com

З'ясуємо, які моделі та марки автомобілів завоювали серця найбільшої кількості українців у 2020 році.

Volkswagen Passat посів перший рядок рейтингу volkswagen.com

1. Volkswagen Passat

Модель Passat становить найзначнішу частку звітів на українському авторинку – 5,91%. Попри те, що ця модель виробляється ще з 1973 року, найбільш популярні серед українців, згідно з даними carVertical, припадають на моделі 2016, 2015 та 2013 років.

Skoda Octavia – один із найпопулярніших автомобілів в Україні skoda.com

2. Skoda Octavia

Друга за популярністю модель авто – Skoda Octavia — становить 3,32% з усіх звітів. Що ж стосується найбільш популярних випусків, вони датуються 2012, 2016 та 2014 роками. У сучасній інтерпретації авто випускається з 1996 року і є найпродаванішою моделлю Skoda за всю історію, виробленою в кількості понад 7 мільйонів одиниць.

Volkswagen Golf увійшов до трійки лідерів споживчих інтересів українців volkswagen.com

3. Volkswagen Golf

Третю сходинку рейтингу посів Volkswagen Golf, який вже котрий рік продовжує підкорювати серця українських автовласників, складаючи 3,19% з усіх звітів. Найпопулярніші випуски цієї моделі — 2016, 2015 та 2011 років. Випускається ця модель С-сегменту з 1974 року і представлена у різних варіантах кузовів.

Renault Megane залишається досить затребуваним завдяки комфорту та економічності renault.com

4. Renault Megane

Елегантний француз Renault Megane також встиг полюбитися багатьом українцям та завоював частку у 2,55%. Найпопулярнішими стали моделі 2012, 2013 і 2011 років. Випускається Megane з 1995 року в кузовах гетчбек, седан, універсал, купе та кабріолет. Можливо, це не найбюджетніше авто С-сегменту, проте за комфортну підвіску та продуманий просторий салон власники легко прощають Megane цей недолік.

Єдиний представник преміум сегменту в рейтингу – BMW 3 Series bmw.com

5. BMW 3 Series

Та, нарешті, завершує наш топ BMW 3 Series — зі своїми 1,65% від всіх звітів щодо запитів. Найпопулярніші моделі — 2013, 2014 та 2011 років. Ця модель представлена в кузовах седан, універсал, купе та кабріолет.

Тренди

З огляду на вищезазначені в топі авто, український споживач звертає увагу на практичність, віддаючи перевагу тим, що здатні слугувати десятки років та витрачати мінімум палива. У зв'язку з цим очікується, що поступово українці переходитимуть на новітні моделі тих же виробників, залишаючись, як і раніше, вірними європейському автопрому.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні на кожен придбаний новий автомобіль доводиться чотири вживаних.