Названо ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні

Компанія carVertical провела аналіз бази даних за 2020 рік та з’ясувала, які авто є найбільш популярними серед українських споживачів.

Згідно зі статистичними даними, опублікованими компанією, на 2020 рік в Україні налічується 1,087 млн легкових автомобілів. Для дослідження були проаналізовані історії моделей, які частіше за інших перевірялися за допомогою бази даних carVertical в Україні 2020 року. У представленому рейтингу наведено аналітику щодо більш ніж пів мільйону звітів із січня до грудня 2020 року.

З'ясуємо, які моделі та марки автомобілів завоювали серця найбільшої кількості українців у 2020 році.

1. Volkswagen Passat

Модель Passat становить найзначнішу частку звітів на українському авторинку – 5,91%. Попри те, що ця модель виробляється ще з 1973 року, найбільш популярні серед українців, згідно з даними carVertical, припадають на моделі 2016, 2015 та 2013 років.

2. Skoda Octavia

Друга за популярністю модель авто – Skoda Octavia — становить 3,32% з усіх звітів. Що ж стосується найбільш популярних випусків, вони датуються 2012, 2016 та 2014 роками. У сучасній інтерпретації авто випускається з 1996 року і є найпродаванішою моделлю Skoda за всю історію, виробленою в кількості понад 7 мільйонів одиниць.

3. Volkswagen Golf

Третю сходинку рейтингу посів Volkswagen Golf, який вже котрий рік продовжує підкорювати серця українських автовласників, складаючи 3,19% з усіх звітів. Найпопулярніші випуски цієї моделі — 2016, 2015 та 2011 років. Випускається ця модель С-сегменту з 1974 року і представлена у різних варіантах кузовів.

4. Renault Megane

Елегантний француз Renault Megane також встиг полюбитися багатьом українцям та завоював частку у 2,55%. Найпопулярнішими стали моделі 2012, 2013 і 2011 років. Випускається Megane з 1995 року в кузовах гетчбек, седан, універсал, купе та кабріолет. Можливо, це не найбюджетніше авто С-сегменту, проте за комфортну підвіску та продуманий просторий салон власники легко прощають Megane цей недолік.

5. BMW 3 Series

Та, нарешті, завершує наш топ BMW 3 Series — зі своїми 1,65% від всіх звітів щодо запитів. Найпопулярніші моделі — 2013, 2014 та 2011 років. Ця модель представлена в кузовах седан, універсал, купе та кабріолет.

Тренди

З огляду на вищезазначені в топі авто, український споживач звертає увагу на практичність, віддаючи перевагу тим, що здатні слугувати десятки років та витрачати мінімум палива. У зв'язку з цим очікується, що поступово українці переходитимуть на новітні моделі тих же виробників, залишаючись, як і раніше, вірними європейському автопрому.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні на кожен придбаний новий автомобіль доводиться чотири вживаних.