Названо топ-10 найекономічніших автомобілів

Експерти склали рейтинг із 10 найекономічніших автомобілів відповідно до європейського їздового циклу. Список сформували на основі характеристик витрати палива, типу двигуна та кількості викидів в атмосферу.

До трійки найбільш вигідних увійшли Opel, Ford і Peugeot. Рейтинг опублікував сайт AutoMoto.ua.

1. Opel Corsa 1.2

Дедалі частіше марка обладнує свої нові моделі гібридними силовими установками. На Opel Corsa 1.2 така має потужність 155 кінських сил. Компактне авто В-класу витрачає 4 літри пального на 100 км. Автомобіль коштує понад 400 000 грн.

Opel Corsa 1.2 витрачає 4 літри пального на 100 км Вікіпедія

2. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Fiesta з літровою турботрійкою названо найкращим у класі компактних автомобілів із бензиновими двигунами. Машина витрачає до 4 літрів пального на 100 км та має потужність у 155 к.с. Силова установка додатково обладнана гібридною системою. Ціна в салоні – від 500 000 грн.

3. Peugeot 208 BlueHDi 100

Peugeot 208 – перше в класі компактних дизельних авто. Він має двигун 1,5 л потужністю 100 кінських сил. Автомобіль витрачає 3,4 л дизеля на сотню кілометрів. За нього також доведеться віддати більш ніж 400 000 грн.

4. Toyota Yaris Hybrid

Ця автівка економніша, ніж її дизельні сусіди по класу. Yaris Hybrid витрачає всього 2,9 л на 100 км завдяки вдалому компонуванню гібридних установок. Двигун об’ємом 1,5 л має 116 "коней". Вартість – від 300 000 грн.

Toyota Yaris Hybrid економніша, ніж її дизельні сусіди по класу AutoMoto.ua

5. Toyota Prius

Японський автомобіль С-класу має найменшу витрату пального в сегменті. На 100 км йому потрібно 3,3 літра палива. Наздоганяє Prius у рейтингу економічності гібридна Corolla. Її витрати складають 3,6 л. Ціна – від 700 000 грн.

6. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid

Автомобіль С-класу має гібридний силовий агрегат потужністю 155 к.с. Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid витрачає 4,1 л на 100 кілометрів. Схожі характеристики має Opel Astra 1.2 Direct Injection Turbo: 4,3 л/100 км. Коштує гібридний Ford Focus 1.0 EcoBoost більш ніж 500 000 грн.

7. Ford Mondeo Hybrid

Найекономічнішим у D-класі обрано гібридний Ford Mondeo. Модель має 187 "коней", а на 100 км витрачає 4,1 літра палива. У салонах за автомобіль доведеться віддати близько 1 мільйона гривень.

Ford Mondeo Hybrid – найекономічніший у D-класі AutoMoto.ua

8. Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8

Автомобіль оснащений півторалітровим дизельним двигуном, який має потужність в 131 к.с. На 100 кілометрів пробігу Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8 витрачає 3,5 л палива. Новий автомобіль коштує від 800 000 грн.

9. Toyota Camry Hybrid

Це авто доступно тільки для Північної Америки та Японії. Бензинова четвірка об’ємом 2,5 літра та електромотор разом видають 218 кінських сил. На 100 кілометрів Camry Hybrid потрібно 4,3 літра палива. Його вартість починається від 900 000 грн.

10. BMW 520d

Це авто визнали найекономічнішим одразу в двох категоріях: седан та універсал. Седан із дизельним двигуном додатково обладнаний 48-вольтовою силовою установкою, витрачає 4,1 л на 100 кілометрів. Універсалу потрібно на 0,2 літра більше. Новий BMW 520 d коштує майже 1,5 мільйона гривень.

BMW 520d витрачає 4,1 л на 100 кілометрів AutoMoto.ua

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