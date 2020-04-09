Названо переможців щорічного конкурсу "Автомобіль світу"
Цього року журі з 86 автомобільних журналістів з 24 країн світу підвели підсумки престижного конкурсу World Car of the Year 2020. У головній номінації перемогу здобув кросовер Kia Telluride.
Відразу дві нагороди в цьому році дісталися компанії Kia. Крім кросовера Kia Telluride, що став абсолютним переможцям, ще одна нагорода присуджена Kia Soul EV в категорії "Кращий міський автомобіль".
У процесі проміжного результату, на автошоу в Нью Делі в лютому були визначені номінанти, що вийшли у фінал конкурсу. Переможців повинні були оголосити на урочистій церемонії в рамках автошоу в Нью-Йорку, але в зв'язку зі скасуванням виставки через епідемію коронавируса, вирішено провести оголошення переможців онлайн.
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Крім Kia в цьому році дві нагороди отримала компанія Porsche за свій електричний спортседан Taycan. Журі присудила йому перемогу в номінаціях "Кращий спортивний автомобіль" і "Кращий автомобіль люкс-класу".
Також журі конкурсу відзначили нагородою Mazda3 нового покоління в номінації "Кращий дизайн".
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, автомобілем року в Європі назвали Peugeot 208, а в Україні перемогу здобув Peugeot 508.