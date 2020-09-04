Названо найвигідніші для продажу вживані авто

Організація iSeeCars провела дослідження автомобільного ринку США і з'ясувала, на які старі машини виріс попит в останні кілька місяців, незважаючи на пандемію COVID-19 і пов'язаний з нею карантин.

Експерти проаналізіровали близько мільйона оголошень про продаж уживаних автомобілів в липні і серпні і виявили, які автомобілі більш популярні, ніж інші (нові авто зовсім не бралися до уваги, оскільки вони все відчутно просіли на ринку). У своєму звіті організація зазначає, що ціни на вживані автомобілі виросли приблизно на чотири відсотки в серпні в порівнянні з липнем, проте є машини, які перейшли всі мислимі і немислимі межі – їх вартість за минулий час в деяких випадках підскочила на сім і більше відсотків. Десятка таких машин представлена у списку нижче.

Цікаво, що в цьому рейтингу опинилилися не тільки популярні седани і кросовери, а й така екзотика, як масл-кари.

Land Rover Range Rover Evoque, + 7%

Середня ціна: $29 866 (+ $1 961 в порівнянні з липнем).

Ford Mustang, + 7,2%

Середня ціна: $28 715 (+ $1 940 в порівнянні з липнем).

Volvo XC60, + 7,6%

Середня ціна: $29 011 (+ $2 042 в порівнянні з липнем).

BMW 7 Series, + 7,6%

Середня ціна: $45 213 (+ $3 209 в порівнянні з липнем).

BMW 4 Series, + 7,9%

Середня ціна: $28 064 (+ $2 050 в порівнянні з липнем).

Land Rover Discovery Sport, +7.9%

Середня ціна: $28 839 (+ $2 121 в порівнянні з липнем).

Lexus RX 350, + 8,4%

Середня ціна: $35 055 (+ $1 961 в порівнянні з липнем).

Volvo S60, + 8,6%

Середня ціна: $23 105 (+ $1 829 в порівнянні з липнем).

Land Rover Range Rover Sport, + 8,9%

Середня ціна: $51 502 (+ $4 226 в порівнянні з липнем).

Dodge Challenger, + 9.0%

Середня ціна: $32 163 (+ $2 667 в порівнянні з липнем).

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