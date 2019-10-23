Названо найраціональніші електромобілі в світі

Не секрет, що електромобілі, крім турботи про екологію, пропонують здорово заощадити під час щоденної експлуатації.
Ресурс InsideEVs склав список кращих електромобілів з точки зору співвідношення ціни авто і запасу ходу, який пропонує його батарея. Для цього ціну машини розділили на дальність пробігу, отримавши умовну вартість однієї милі запасу ходу в доларах (в дужках OBOZREVATEL вказав вартість одного кілометра).
Hyundai Kona Electric
www.hyundai.com
Кращі електромобілі за версією InsideEVs:
Hyundai Kona Electric — 143 долари за 1 милю (89 дол за 1 км)
Chevrolet Bolt — 154 долари за 1 милю (96 дол за 1 км)
Tesla Model 3 Long Range — 155 доларів за милю (97 дол за 1 км)
Kia e-Niro — 161 долар за 1 милю (101 дол за 1 км)
Nissan Leaf e plus — 162 долари за 1 милю (101 дол за 1 км)
Chevrolet Bolt
www.chevrolet.com
Розрахунки не показують конкретну вартість кожного кілометра в певному електромобілі, який можна подолати протягом усього терміну експлуатації, а наочно демонструють відношення ціни авто і запасу ходу.
Tesla Model 3
www.tesla.com
Наведену вартість одного кілометра не варто вважати абсолютною — розряджений EV можна підключити до електромережі і знову подолати ту ж відстань.
Kia e-Niro
www.kia.com
Проте, тривалість окремої поїздки для електромобілів дуже важлива, адже запас ходу обмежений ємністю батареї. Наведені розрахунки допомагають визначити показник, завдяки якому можна отримати більше за свої гроші. Теж дуже корисно!
Nissan Leaf e plus
www.nissan-global.com
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що найближчим часом варто очікувати поповнення в сегменті електромобілів:
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