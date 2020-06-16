Названо найнадійніший кросовер з пробігом 100 000 км

Експерти перевірили кілька сучасних моделей компактних кросоверів, щоб вибрати кращих та найбільш надійних. Автомобілі подолали по 100 000 км, але багатьох з них ще можна купити новими.

Фахівці німецького AutoBild спільно з організацією TUV детально дослідили маленькі кросовери на предмет надійності та виникнення технічних проблем. У підсумку склали рейтинг машин, де для кожної моделі привели відсоток автомобілів з поломками на 100% машин.

Перше місце посів кросовер Mazda CX-3 з 2,7% неполадок. Серед перевірених авто ця модель виявилася найбільш надійною. В цілому в дослідженні найбільш поширеними поломками для багатьох SUV виявилися проблеми з амортизаторами і пружинами, гальмівною системою, витоки оливи, неполадки світлотехніки.

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Найнадійніші кросовери з пробігом 100 000 км:

Mazda CX-3 – 2.7% Audi Q3 – 2.9% Suzuki SX4 – 3.3% Suzuki Vitara – 3.8% Opel Mokka – 3.9% BMW X1 – 4.4% Mitsubishi ASX – 4.6% Renault Captur – 4.6% Nissan Qashqai – 5.4% Mini Contryman – 5.5% Renault Kadjar – 5.5% Skoda Yeti – 5.8% Ford EcoSport – 6% Nissan Juke – 6% Peugeot 2008 – 6.1% Renault Duster – 11.7%

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найбільш надійні сучасні автомобілі.