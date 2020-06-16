Названо найнадійніший кросовер з пробігом 100 000 км
Експерти перевірили кілька сучасних моделей компактних кросоверів, щоб вибрати кращих та найбільш надійних. Автомобілі подолали по 100 000 км, але багатьох з них ще можна купити новими.
Фахівці німецького AutoBild спільно з організацією TUV детально дослідили маленькі кросовери на предмет надійності та виникнення технічних проблем. У підсумку склали рейтинг машин, де для кожної моделі привели відсоток автомобілів з поломками на 100% машин.
Перше місце посів кросовер Mazda CX-3 з 2,7% неполадок. Серед перевірених авто ця модель виявилася найбільш надійною. В цілому в дослідженні найбільш поширеними поломками для багатьох SUV виявилися проблеми з амортизаторами і пружинами, гальмівною системою, витоки оливи, неполадки світлотехніки.
Найнадійніші кросовери з пробігом 100 000 км:
Mazda CX-3 – 2.7%
Audi Q3 – 2.9%
Suzuki SX4 – 3.3%
Suzuki Vitara – 3.8%
Opel Mokka – 3.9%
BMW X1 – 4.4%
Mitsubishi ASX – 4.6%
Renault Captur – 4.6%
Nissan Qashqai – 5.4%
Mini Contryman – 5.5%
Renault Kadjar – 5.5%
Skoda Yeti – 5.8%
Ford EcoSport – 6%
Nissan Juke – 6%
Peugeot 2008 – 6.1%
Renault Duster – 11.7%
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найбільш надійні сучасні автомобілі.