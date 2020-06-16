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Названо найнадійніший кросовер з пробігом 100 000 км

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
3,0 т.
Кросовер Mazda CX-3 забрався на вершину рейтингу

Кросовер Mazda CX-3 забрався на вершину рейтингу

Експерти перевірили кілька сучасних моделей компактних кросоверів, щоб вибрати кращих та найбільш надійних. Автомобілі подолали по 100 000 км, але багатьох з них ще можна купити новими.

Фахівці німецького AutoBild спільно з організацією TUV детально дослідили маленькі кросовери на предмет надійності та виникнення технічних проблем. У підсумку склали рейтинг машин, де для кожної моделі привели відсоток автомобілів з поломками на 100% машин.

Перше місце посів кросовер Mazda CX-3 з 2,7% неполадок. Серед перевірених авто ця модель виявилася найбільш надійною. В цілому в дослідженні найбільш поширеними поломками для багатьох SUV виявилися проблеми з амортизаторами і пружинами, гальмівною системою, витоки оливи, неполадки світлотехніки.

Компактний Suzuki SX4 виявився одним з найбільш надійних SUV, який ще можна купити новим

Компактний Suzuki SX4 виявився одним з найбільш надійних SUV, який ще можна купити новим

Найнадійніші кросовери з пробігом 100 000 км:

  1. Mazda CX-3 – 2.7%

  2. Audi Q3 – 2.9%

  3. Suzuki SX4 – 3.3%

  4. Suzuki Vitara – 3.8%

  5. Opel Mokka – 3.9%

  6. BMW X1 – 4.4%

  7. Mitsubishi ASX – 4.6%

  8. Renault Captur – 4.6%

  9. Nissan Qashqai – 5.4%

  10. Mini Contryman – 5.5%

  11. Renault Kadjar – 5.5%

  12. Skoda Yeti – 5.8%

  13. Ford EcoSport – 6%

  14. Nissan Juke – 6%

  15. Peugeot 2008 – 6.1%

  16. Renault Duster – 11.7%

Opel Mokka потрапив до першої п'ятірки

Opel Mokka потрапив до першої п'ятірки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо найбільш надійні сучасні автомобілі.

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