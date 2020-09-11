Названо кращі автомобілі 2020 року для покупців

Стас Сіділєв Новини 09:50, 11.09.2020

Американське агенство J.D.Power склало список кращих нових автомобілів 2020 року. Рейтинг зібрали на основі думки покупців через 90 днів використання транспортного засобу.

Дослідження J.D.Power базується на вивченні задоволеності покупців новим автомобілем. Дані стосуються враження від якості, надійності та зручності використання конкретної моделі.

Кращі автомобілі 2020 року:

Кращі легкові авто:

  • Audi A3

  • Cadillac CT6

  • Chevrolet Aveo

  • Genesis G70

  • Nissan Maxima

Кращі SUV (кросовери та позашляховики):

  • BMW X6

  • Jaguar E-Pace

  • Nissan Patrol

Кращі пікапи:

  • Ford Ranger

  • Ford Super Duty

  • GMC Sierra HD

  • Honda Ridgeline

  • RAM 1500

  • Toyota Tundra

Ford Ranger став одним з найкращих пікапів.
Фото: Ford

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найнадійніші автомобілі 2020 року.

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