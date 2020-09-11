Названо кращі автомобілі 2020 року для покупців

Американське агенство J.D.Power склало список кращих нових автомобілів 2020 року. Рейтинг зібрали на основі думки покупців через 90 днів використання транспортного засобу.
Дослідження J.D.Power базується на вивченні задоволеності покупців новим автомобілем. Дані стосуються враження від якості, надійності та зручності використання конкретної моделі.
Кращі автомобілі 2020 року:
Кращі легкові авто:
Audi A3
Cadillac CT6
Chevrolet Aveo
Genesis G70
Nissan Maxima
Кращі SUV (кросовери та позашляховики):
BMW X6
Jaguar E-Pace
Nissan Patrol
Кращі пікапи:
Ford Ranger
Ford Super Duty
GMC Sierra HD
Honda Ridgeline
RAM 1500
Toyota Tundra
Раніше OBOZREVATEL розповідав про найнадійніші автомобілі 2020 року.
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