Названо кращі автомобілі 2020 року для покупців

Американське агенство J.D.Power склало список кращих нових автомобілів 2020 року. Рейтинг зібрали на основі думки покупців через 90 днів використання транспортного засобу.

Дослідження J.D.Power базується на вивченні задоволеності покупців новим автомобілем. Дані стосуються враження від якості, надійності та зручності використання конкретної моделі.

Кращі автомобілі 2020 року:

Кращі легкові авто:

Audi A3

Cadillac CT6

Chevrolet Aveo

Genesis G70

Nissan Maxima

Кращі SUV (кросовери та позашляховики):

BMW X6

Jaguar E-Pace

Nissan Patrol

Кращі пікапи:

Ford Ranger

Ford Super Duty

GMC Sierra HD

Honda Ridgeline

RAM 1500

Toyota Tundra

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найнадійніші автомобілі 2020 року.

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