Auto Oboz переглянув оголошення про продаж вживаних авто в Європі і, зокрема, в Україні, і на підставі цього склав список моделей з пробігом +500 000 км.

Варто сказати, що зараз машини з такими цифрами на одометрі складно знайти, оскільки багато власників скручують лічильники (причому як в Україні, так і в ЄС). Однак на ринку як і раніше є велика кількість автомобілів, власники яких не приховують реальний пробіг своїх машин. Напевно, через те, що в суспільстві ці автомобілі славляться своєю надійністю. І в якомусь сенсі вони мають рацію.

Річ у тім, що в основному автомобілі з пробігом +500 000 км – це моделі німецьких марок Audi, Volkswagen, Mercedes і BMW. Вони десятиліттями продаються на ринку і користуються хорошим попитом, тому, вочевидь, що за своє життя вони можуть "намотувати" таку кількість кілометрів. А ось машини, наприклад, італійських, французьких і корейських брендів такими цифрами (поки) не можуть похвалитися.

Отже, ось список цих авто:

Mercedes E-Class W210/211/212

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Як показує ринок, знаменитий "лупати" Mercedes E-Class "відносяться до "елітних" моделей, здатних витримувати пробіг більше 500 000 кілометрів. На особливу увагу заслуговує покоління W211. Це один з останніх понад надійний автомобілів Mercedes. Він відносно сучасний, комфортний і безпечний . А його дизельна версія з 2.2 CDI заслуговує ще більшу похвалу.

Volkswagen Multivan/Transporter T4

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Король далеких подорожей з сегменту компактних фургонів. На пробігу в 500 000 км VW T4 тільки прогрівається. Автомобіль був спроектований і побудований за часів, коли йшлося, в першу чергу, про довговічність. І сьогодні цей Фольксваген часто зустрічається на дорогах – дуже надійна машина.

Volkswagen Passat B5

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Volkswagen Passat B5 з пробігом 500 000 км – не рідкість. Бо єдине слабке місце цього бездоганного авто – передня підвіска. Якщо автомобіль регулярно обслуговувався, він ще довго буде служити вірою і правдою. Єдине, краще звертати увагу на оновлену версію моделі – дорестайлові варіанти частіше іржавіють.

Audi A4 B5/B6

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Як і у випадку з Пасатом, є питання по підвіски, але в цілому – хороший автомобіль. А ще у багатьох A4 B5/В6 пробіг скручений до 300-400 тисяч.

Audi A6 C5/C6

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Цікаво, що серед всіх Audi A6 саме моделі покоління C6 найчастіше зустрічаються з величезними пробігами. Її дизельний V6 (2.7 і 3.0 TDI) виявився одним з найбільш довговічних моторов. Не дивлячись на великі витрати на обслуговування і ремонт двигуна, A6 C5/C6 все ще часто зустрічаються на дорогах.

BMW 5 E39

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Ця модель – прекрасний доказ того, що величезний пробіг може бути не тільки у дизельних машин. Рядна "шістка" Е39 виявилася дуже живучою – настільки, що іноді пробіг в її випадку не має значення. Тут вже звертається увага на загальний стан авто.

Volvo S60/V70/S80

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Колись Volvo S60/V70/S80 вважалися взагалі найнадійнішими авто. Їх двигуни 2.4D і 1.9 TDI дуже стійкі до великого пробігу, хоча вимагають регулярного уваги. "Шведи" недешеві в ремонті, але ринок запчастин вже багатий, так що проблем немає ніяких (при цьому найдорожчим компонентом в ремонті може бути не двигун, а автоматична коробка передач).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що деякі старі Volvo і Volkswagen можна купити в Німеччині за 50 євро.

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