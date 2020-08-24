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Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,5 т.
Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км.

Auto Oboz переглянув оголошення про продаж вживаних авто в Європі і, зокрема, в Україні, і на підставі цього склав список моделей з пробігом +500 000 км.

Варто сказати, що зараз машини з такими цифрами на одометрі складно знайти, оскільки багато власників скручують лічильники (причому як в Україні, так і в ЄС). Однак на ринку як і раніше є велика кількість автомобілів, власники яких не приховують реальний пробіг своїх машин. Напевно, через те, що в суспільстві ці автомобілі славляться своєю надійністю. І в якомусь сенсі вони мають рацію.

Річ у тім, що в основному автомобілі з пробігом +500 000 км – це моделі німецьких марок Audi, Volkswagen, Mercedes і BMW. Вони десятиліттями продаються на ринку і користуються хорошим попитом, тому, вочевидь, що за своє життя вони можуть "намотувати" таку кількість кілометрів. А ось машини, наприклад, італійських, французьких і корейських брендів такими цифрами (поки) не можуть похвалитися.

Отже, ось список цих авто:

Mercedes E-Class W210/211/212

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Як показує ринок, знаменитий "лупати" Mercedes E-Class "відносяться до "елітних" моделей, здатних витримувати пробіг більше 500 000 кілометрів. На особливу увагу заслуговує покоління W211. Це один з останніх понад надійний автомобілів Mercedes. Він відносно сучасний, комфортний і безпечний . А його дизельна версія з 2.2 CDI заслуговує ще більшу похвалу.

Volkswagen Multivan/Transporter T4

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Король далеких подорожей з сегменту компактних фургонів. На пробігу в 500 000 км VW T4 тільки прогрівається. Автомобіль був спроектований і побудований за часів, коли йшлося, в першу чергу, про довговічність. І сьогодні цей Фольксваген часто зустрічається на дорогах – дуже надійна машина.

Volkswagen Passat B5

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Volkswagen Passat B5 з пробігом 500 000 км – не рідкість. Бо єдине слабке місце цього бездоганного авто – передня підвіска. Якщо автомобіль регулярно обслуговувався, він ще довго буде служити вірою і правдою. Єдине, краще звертати увагу на оновлену версію моделі – дорестайлові варіанти частіше іржавіють.

Audi A4 B5/B6

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Як і у випадку з Пасатом, є питання по підвіски, але в цілому – хороший автомобіль. А ще у багатьох A4 B5/В6 пробіг скручений до 300-400 тисяч.

Audi A6 C5/C6

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Цікаво, що серед всіх Audi A6 саме моделі покоління C6 найчастіше зустрічаються з величезними пробігами. Її дизельний V6 (2.7 і 3.0 TDI) виявився одним з найбільш довговічних моторов. Не дивлячись на великі витрати на обслуговування і ремонт двигуна, A6 C5/C6 все ще часто зустрічаються на дорогах.

BMW 5 E39

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Ця модель – прекрасний доказ того, що величезний пробіг може бути не тільки у дизельних машин. Рядна "шістка" Е39 виявилася дуже живучою – настільки, що іноді пробіг в її випадку не має значення. Тут вже звертається увага на загальний стан авто.

Volvo S60/V70/S80

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км

Названо автомобілі, які точно можуть проїхати понад 500 000 км pixabay.com

Колись Volvo S60/V70/S80 вважалися взагалі найнадійнішими авто. Їх двигуни 2.4D і 1.9 TDI дуже стійкі до великого пробігу, хоча вимагають регулярного уваги. "Шведи" недешеві в ремонті, але ринок запчастин вже багатий, так що проблем немає ніяких (при цьому найдорожчим компонентом в ремонті може бути не двигун, а автоматична коробка передач).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що деякі старі Volvo і Volkswagen можна купити в Німеччині за 50 євро.

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