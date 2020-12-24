Названо автомобілі, у яких найрідше загоряється 'чек енджин'

Індикатор несправності двигуна, більш відомий як "чек енджин" (від англ. – Cheek Engine), найрідше загоряється у марок таких авто, як Mitsubishi, Mercedes і Volkswagen. А ось серед моделей ця проблема найменш характерна для Toyota Tacoma, Honda CR-V і Toyota Camry.

Про це йдеться в дослідженні американського сайту CarMD.com. Видання провело опитування серед 19,5 млн власників автомобілів, і прийшло до висновку, що саме власники Mitsubishi, Mercedes і Volkswagen практично не стикаються з проблемою у вигляді ввмімкненого "чек енджину". Що стосується конкретних автомобілів, найнадійнішим за цим показником є пікап Toyota Tacoma, за ним слідує кросовер Honda CR-V. Замикає ТОП-3 Toyota Camry.

Mitsubishi

Mercedes-Benz

Volkswagen

Buick

Ford

Mazda

BMW

GMC

Subaru

Cadillac

Toyota Tacoma 2018

Honda CR-V 2015

Toyota Camry 2018

Honda Accord 2017

Toyota Tacoma 2017

Hyundai Santa Fe 2018

Honda CR-V 2014

Ford Explorer 2017

Nissan Rogue 2018

Toyota Tacoma 2016

Автори дослідження відзначають, що індикатор несправності двигуна може вказувати на 1283 різних проблем, які пов'язані з мотором. І коли лампочка загоряється (зазвичай це "мініатюра" блоку циліндрів жовтого або оранжевого кольору), багато водіїв не дарма лякаються. Часто це загрожує значними витратами на СТО.

Втім, стосується це всіх машин: згідно зі звітом CarMD.com у деяких марок усунення несправностей коштує набагато дешевше, ніж в інших. Так, найнижча вартість ремонту у Kia – в середньому 322 долара. Друге і третє місця займають Chrysler з 333 доларами та Mazda з 339 доларами. Для порівняння, у Volkswagen такий ремонт в середньому обходиться у 413 доларів (всі ціни актуальні для ринку США).

Як раніше писав OBOZREVATEL: