Названо 9 найшвидших автомобілів сучасності

Віталій Сазонов Новини 14:00, 10.10.2020 Оновлено: 14:10, 10.10.2020

У мережі опублікували список найшвидших автомобілів у світі на сьогодні. До нього увійшли 9 машин, причому всі вони, як не дивно, є гіперкарами.

Рейтинг склав сайт GTspirit. За основу американські журналісти взяли дані про розгонін автомобілів на тестових полігонах.

У підсумку, до рейтингу були включені машини, чия швидкість складає більше 380 км/год і доходить до запаморочливих 490 км/год.

Koenigsegg CCR – 387 км/год

Koenigsegg CCR
gtspirit.com

McLaren F1 – 386 км/год

McLaren F1
gtspirit.com

Bugatti Veyron 16.4 – 408 км/год

Bugatti Veyron 16.4
gtspirit.com

SSC Ultimate Aero TT – 410 км/год

SSC Ultimate Aero TT
gtspirit.com

Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/год

Hennessey Venom GT Spyder
gtspirit.com

Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/год

Bugatti Veyron Super Sport
gtspirit.com

Hennessey Venom GT – 435 км/год

Hennessey Venom GT
gtspirit.com

Koenigsegg Agera RS – 444 км/год

Koenigsegg Agera RS
gtspirit.com

Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490 км/год

Bugatti Chiron Super Sport 300+
gtspirit.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні стартувало виробництво електричних мотоциклів.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

У 19 років пішов воювати на Донбас, а тепер бореться за життя: захиснику України терміново потрібна допомога

В Одесі тестів на коронавірус немає з 29 вересня, місто йде на дно, – лікарка

Литвин назвав Кравчука "патентованою політичною повією"

Війська РФ готуються до активізації бойових дій: названо п'ять ознак

Приватні лабораторії проводитимуть безкоштовні тести на COVID-19: що вирішив Кабмін