Названо 9 найшвидших автомобілів сучасності

У мережі опублікували список найшвидших автомобілів у світі на сьогодні. До нього увійшли 9 машин, причому всі вони, як не дивно, є гіперкарами.

Рейтинг склав сайт GTspirit. За основу американські журналісти взяли дані про розгонін автомобілів на тестових полігонах.

У підсумку, до рейтингу були включені машини, чия швидкість складає більше 380 км/год і доходить до запаморочливих 490 км/год.

Koenigsegg CCR – 387 км/год

McLaren F1 – 386 км/год

Bugatti Veyron 16.4 – 408 км/год

SSC Ultimate Aero TT – 410 км/год

Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/год

Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/год

Hennessey Venom GT – 435 км/год

Koenigsegg Agera RS – 444 км/год

Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490 км/год

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