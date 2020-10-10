Названо 9 найшвидших автомобілів сучасності
У мережі опублікували список найшвидших автомобілів у світі на сьогодні. До нього увійшли 9 машин, причому всі вони, як не дивно, є гіперкарами.
Рейтинг склав сайт GTspirit. За основу американські журналісти взяли дані про розгонін автомобілів на тестових полігонах.
У підсумку, до рейтингу були включені машини, чия швидкість складає більше 380 км/год і доходить до запаморочливих 490 км/год.
Koenigsegg CCR – 387 км/год
McLaren F1 – 386 км/год
Bugatti Veyron 16.4 – 408 км/год
SSC Ultimate Aero TT – 410 км/год
Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/год
Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/год
Hennessey Venom GT – 435 км/год
Koenigsegg Agera RS – 444 км/год
Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490 км/год
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