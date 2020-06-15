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Названі 8 класних автомобілів від "виробників сміття"

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,0 т.
Нива

Лада Нива

Британський автомобільний експерт Ендрю Вілліс опублікував на сайті знаменитого Фестивалю швидкості у Гудвуді (Goodwood Road and Racing) досить цікавий, хоча і суперечливий рейтинг.

Він обрав 8 "блискучих автомобілів", які були зроблені, на його думку, "виробниками сміття". До підбірки увійшли як популярні автомобілі, які стали легендами, так і автомобілі, про які мало хто чув.

На перше місце журналіст поставив Ладу Ниву. Оглядач назвав культовий позашляховик "дешевим, плавним, практичним та здатним з легкістю впоратися як із містом, так і з селом". Але, "на жаль, у нього логотип Lada".

Lada 4x4

Lada 4x4

За Нивою йде Daewoo Matiz. Віллс вважає, що це "забута перлина ринку хетчбеків кінця 90-х". У нього було дві круті якості – економічність, а також легке та безпечне керування навіть при повному завантаженні салону. Але, незважаючи на всі свої переваги, Матіз не зміг врятувати Daewoo від її важкого положення.

Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Замикає "ТОП-3" кей-родстер Daihatsu Copen. Коли цей двомісний спортивний автомобіль з'явився на ринку у 2002 році, він здивував багатьох. Компанія Copen запропонувала сучасний складний алюмінієвий дах і малу вагу у поєднанні з економним, але динамічним 3-циліндровим турбомотором об'ємом 600 куб. см. Автомобіль давав унікальний досвід керування, але чому його виробника назвали "сміттєвим" – невідомо.

Daihatsu Copen

Daihatsu Copen

Також до антирейтингу увійшли культовий DeLorean DMC-12 з фільму "Назад у майбутнє", суперкар Vector W8, Bricklin SV-1, незвичайний крос Matra Rancho і Шутінг-брейк Reliant Scimitar GTE.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні помітили Ладу Ниву на "блатних" номерах.

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