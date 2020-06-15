Названі 8 класних автомобілів від "виробників сміття"

Британський автомобільний експерт Ендрю Вілліс опублікував на сайті знаменитого Фестивалю швидкості у Гудвуді (Goodwood Road and Racing) досить цікавий, хоча і суперечливий рейтинг.

Він обрав 8 "блискучих автомобілів", які були зроблені, на його думку, "виробниками сміття". До підбірки увійшли як популярні автомобілі, які стали легендами, так і автомобілі, про які мало хто чув.

На перше місце журналіст поставив Ладу Ниву. Оглядач назвав культовий позашляховик "дешевим, плавним, практичним та здатним з легкістю впоратися як із містом, так і з селом". Але, "на жаль, у нього логотип Lada".

Lada 4x4

За Нивою йде Daewoo Matiz. Віллс вважає, що це "забута перлина ринку хетчбеків кінця 90-х". У нього було дві круті якості – економічність, а також легке та безпечне керування навіть при повному завантаженні салону. Але, незважаючи на всі свої переваги, Матіз не зміг врятувати Daewoo від її важкого положення.

Daewoo Matiz

Замикає "ТОП-3" кей-родстер Daihatsu Copen. Коли цей двомісний спортивний автомобіль з'явився на ринку у 2002 році, він здивував багатьох. Компанія Copen запропонувала сучасний складний алюмінієвий дах і малу вагу у поєднанні з економним, але динамічним 3-циліндровим турбомотором об'ємом 600 куб. см. Автомобіль давав унікальний досвід керування, але чому його виробника назвали "сміттєвим" – невідомо.

Daihatsu Copen

Також до антирейтингу увійшли культовий DeLorean DMC-12 з фільму "Назад у майбутнє", суперкар Vector W8, Bricklin SV-1, незвичайний крос Matra Rancho і Шутінг-брейк Reliant Scimitar GTE.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні помітили Ладу Ниву на "блатних" номерах.