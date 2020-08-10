Названо 10 найпопулярніших автомобілів в світі у 2020 році

Аналітичний портал focus2move.com опублікував результати продажу автомобілів в світі за перше півріччя 2020 року. Як і раніше (ось уже як протягом багатьох років), найкраще показує себе Toyota.

Найуспішнішою моделлю в світі традиційно є седан/хетчбек Toyota Corolla. З січня по травень продаж Corolla склав 520 949 одиниць, що лишена 15,4% менше, ніж у минулому році.

Другим за популярністю автомобілем в світі у першій половині 2020 року став пікап Ford F-Series (продано 434 791 автомобіль, падіння на 19,3%), а на третьому – ще одна модель Toyota, кросовер RAV4. (425,8 тис. екземплярів; -4,4%). За ним слідують Honda Civic, яка розташувалася на 4-му місці (305 803; -26,2%), а також Chevrolet Silverado (294 263; + 2,3%), який замкнув п'ятірку найуспішніших моделей.

Ford F-150 - третя за популярністю авто в світі. Фото: Ford

Решта ж п'ятірка виглядає наступним чином: Honda CR-V (292 193 проданих автомобіля), RAM (283 672), Toyota Camry (275 360), VW Tiguan (261 874) і VW Golf (215 084), який як і раніше залишається бестселером в Європі.

Як видно, абсолютно всі автомобілі показали падіння у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що не дивно на тлі пандемії та економічної кризи.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні вперше було зафіксовано різке падіння попиту на електромобілі.