Названо 10 найкращих авто сьогодення

Некомерційна організація Consumer Reports опублікувала список найкращих авто для покупки в 2020 році. Цікаво, що до ТОП-10 увійшли 8 машин японського виробництва. Решта дві – це Kia і Tesla.
Як з'ясував OBOZREVATEL, рейтинг Consumer Reports ґрунтується на вивченні "сотень моделей", які зараз продаються на ринку, а також опитуванні "сотень тисяч" автомобілістів.
ТОП-10 авто в 2020 році
consumerreports.org
"Ці автомобілі [переможці рейтингу – ред.] мають одні з найвищих загальних балів у своїх сегментах, враховуючи дорожні випробування, прогнозовану надійність, задоволеність власників та безпеку", – підкреслюють в організації. Особлива увага при цьому приділялася наявності і роботі різних електронних помічників на кшталт системи екстреного гальмування, функції розпізнавання пішоходів та ін.
Toyota Corolla
consumerreports.org
Tesla Model 3
consumerreports.org
У підсумку, переможні місця дісталися Toyota, Subaru, Honda, Kia і Tesla. При цьому найбільше "кубків" на рахунку у Toyota. В цілому ж список виглядає наступним чином:
Маленький автомобіль: Toyota Corolla
Малий SUV: Subaru Forester
Гібридний автомобіль: Toyota Prius
Середньорозмірний седан: Subaru Legacy
Повнорозмірний седан: Toyota Avalon
Середньорозмірний трьохрядовий SUV: Kia Telluride
Середньорозмірний SUV: Lexus RX
Компактний пікап: Honda Ridgeline
Спортивний автомобіль: Toyota Supra
Електромобіль: Tesla Model 3
Нагадаємо, не так давно OBOZREVATEL публікував великий список найнадійніших авто віком до 3 років. Також окремо є рейтинг авто по сегменту SUV.
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