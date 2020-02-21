Названо 10 найкращих авто сьогодення

Некомерційна організація Consumer Reports опублікувала список найкращих авто для покупки в 2020 році. Цікаво, що до ТОП-10 увійшли 8 машин японського виробництва. Решта дві – це Kia і Tesla.

Як з'ясував OBOZREVATEL, рейтинг Consumer Reports ґрунтується на вивченні "сотень моделей", які зараз продаються на ринку, а також опитуванні "сотень тисяч" автомобілістів.

ТОП-10 авто в 2020 році consumerreports.org

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"Ці автомобілі [переможці рейтингу – ред.] мають одні з найвищих загальних балів у своїх сегментах, враховуючи дорожні випробування, прогнозовану надійність, задоволеність власників та безпеку", – підкреслюють в організації. Особлива увага при цьому приділялася наявності і роботі різних електронних помічників на кшталт системи екстреного гальмування, функції розпізнавання пішоходів та ін.

Toyota Corolla consumerreports.org

Tesla Model 3 consumerreports.org

У підсумку, переможні місця дісталися Toyota, Subaru, Honda, Kia і Tesla. При цьому найбільше "кубків" на рахунку у Toyota. В цілому ж список виглядає наступним чином:

Маленький автомобіль: Toyota Corolla

Малий SUV: Subaru Forester

Гібридний автомобіль: Toyota Prius

Середньорозмірний седан: Subaru Legacy

Повнорозмірний седан: Toyota Avalon

Середньорозмірний трьохрядовий SUV: Kia Telluride

Середньорозмірний SUV: Lexus RX

Компактний пікап: Honda Ridgeline

Спортивний автомобіль: Toyota Supra

Електромобіль: Tesla Model 3

Нагадаємо, не так давно OBOZREVATEL публікував великий список найнадійніших авто віком до 3 років. Також окремо є рейтинг авто по сегменту SUV.

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