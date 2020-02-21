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21 лютого • оновлено в 16:20
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Названо 10 найкращих авто сьогодення

2.2т
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Некомерційна організація Consumer Reports опублікувала список найкращих авто для покупки в 2020 році. Цікаво, що до ТОП-10 увійшли 8 машин японського виробництва. Решта дві – це Kia і Tesla.

Як з'ясував OBOZREVATEL, рейтинг Consumer Reports ґрунтується на вивченні "сотень моделей", які зараз продаються на ринку, а також опитуванні "сотень тисяч" автомобілістів.

ТОП-10 авто в 2020 році

ТОП-10 авто в 2020 році

consumerreports.org

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"Ці автомобілі [переможці рейтингу – ред.] мають одні з найвищих загальних балів у своїх сегментах, враховуючи дорожні випробування, прогнозовану надійність, задоволеність власників та безпеку", – підкреслюють в організації. Особлива увага при цьому приділялася наявності і роботі різних електронних помічників на кшталт системи екстреного гальмування, функції розпізнавання пішоходів та ін.

Toyota Corolla

Toyota Corolla

consumerreports.org

Tesla Model 3

Tesla Model 3

consumerreports.org

У підсумку, переможні місця дісталися Toyota, Subaru, Honda, Kia і Tesla. При цьому найбільше "кубків" на рахунку у Toyota. В цілому ж список виглядає наступним чином:

  • Маленький автомобіль: Toyota Corolla

  • Малий SUV: Subaru Forester

  • Гібридний автомобіль: Toyota Prius

  • Середньорозмірний седан: Subaru Legacy

  • Повнорозмірний седан: Toyota Avalon

  • Середньорозмірний трьохрядовий SUV: Kia Telluride

  • Середньорозмірний SUV: Lexus RX

  • Компактний пікап: Honda Ridgeline

  • Спортивний автомобіль: Toyota Supra

  • Електромобіль: Tesla Model 3

Нагадаємо, не так давно OBOZREVATEL публікував великий список найнадійніших авто віком до 3 років. Також окремо є рейтинг авто по сегменту SUV.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
рейтинг нові авто Honda Subaru Toyota Kia Tesla
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