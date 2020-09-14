Названо 10 автомобілів, у яких часто ламається кондиціонер
Американські експерти перевірили автомобілі на предмет надійності кондиціонерів і відібрали 10 машин, у яких настільки важлива система оснащення виходить з ладу найчастіше.
Відповідне дослідження провела організація Consumer Reports.
Звичайно, рано чи пізно в будь-якому автомобілі кондиціонер може зламатися (найчастіше до цього призводить витік фреону, пошкодження компресора або несправний конденсатор), проте в даний рейтинг увійшли автомобілі, які стикаються з цією проблемою дуже рано – деякі з них ремонтуються на пробігу до 32 000 км, при тому що в середньому кондиціонер виходить з ладу після 160 000 км.
Автомобілі, у яких найчастіше ламається кондиціонер
Mazda CX-3
Рік випуску – 2016
Проблема виникає на 35 000 – 80 000 км
GMC Acadia
Рік випуску – 2012 – 2016
Проблема виникає на 70 000 – 140 000 км
Chevrolet Traverse
Рік випуску – 2012 – 2015
Проблема виникає на 40 000 – 90 000 км.
Buick Enclave
Рік випуску – 2012 – 2015
Проблема виникає на 110 000 – 170 000 км.
Ford Mustang
Рік випуску – 2015-2016
Проблема виникає на 25 000 – 55 000 км.
Hyundai Santa Fe
Рік випуску – 2013-2014
. Проблема виникає на 100 000 – 160 000 км.
Alfa Romeo Giulia
Рік випуску – 2017
Проблема виникає на 25 000 – 50 000 км
Volkswagen Jetta
Рік випуску – 2012.
Проблема виникає на 90 000 – 205 000 км.
Chevrolet Tahoe / GMC Yukon
Рік випуску – 2015
Проблема виникає на 100 000 – 140 000 км.
Tesla Model X
Рік випуску – 2016.
Проблема виникає на 37 000 – 75 000 км.
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