Названо 10 автомобілів, у яких часто ламається кондиціонер

Американські експерти перевірили автомобілі на предмет надійності кондиціонерів і відібрали 10 машин, у яких настільки важлива система оснащення виходить з ладу найчастіше.

Відповідне дослідження провела організація Consumer Reports.

Звичайно, рано чи пізно в будь-якому автомобілі кондиціонер може зламатися (найчастіше до цього призводить витік фреону, пошкодження компресора або несправний конденсатор), проте в даний рейтинг увійшли автомобілі, які стикаються з цією проблемою дуже рано – деякі з них ремонтуються на пробігу до 32 000 км, при тому що в середньому кондиціонер виходить з ладу після 160 000 км.

Автомобілі, у яких найчастіше ламається кондиціонер

Mazda CX-3

Рік випуску – 2016

Проблема виникає на 35 000 – 80 000 км

GMC Acadia

Рік випуску – 2012 – 2016

Проблема виникає на 70 000 – 140 000 км

Chevrolet Traverse

Рік випуску – 2012 – 2015

Проблема виникає на 40 000 – 90 000 км.

Buick Enclave

Рік випуску – 2012 – 2015

Проблема виникає на 110 000 – 170 000 км.

Ford Mustang

Рік випуску – 2015-2016

Проблема виникає на 25 000 – 55 000 км.

Hyundai Santa Fe

Рік випуску – 2013-2014

. Проблема виникає на 100 000 – 160 000 км.

Alfa Romeo Giulia

Рік випуску – 2017

Проблема виникає на 25 000 – 50 000 км

Volkswagen Jetta

Рік випуску – 2012.

Проблема виникає на 90 000 – 205 000 км.

Chevrolet Tahoe / GMC Yukon

Рік випуску – 2015

Проблема виникає на 100 000 – 140 000 км.

Tesla Model X

Рік випуску – 2016.

Проблема виникає на 37 000 – 75 000 км.

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