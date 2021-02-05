Названо претендентів на титул 'Автомобіль року 2021 в Україні'

Визначено претендентів на перемогу національного конкурсу "Автомобіль року в Україні 2021".

Про це повідомляють організатори заходу. За підсумками голосування громадського журі, було визначено 10 автомобілів-претендентів на престижний титул.

Наступним етапом конкурсу стане тест-драйв фіналістів експертним журі конкурсу, до якого входять провідні автомобільні журналісти електронних та друкованих ЗМІ, зокрема й OBOZREVATEL.

Відповідно до регламенту конкурсу, 31 січня 2021 року громадське журі завершило голосування на сайті. Після підбиття підсумків було визначено 10 автомобілів, які вийшли у фінал. Тепер за роботу візьмуться автомобільні журналісти, які виберуть з цього списку переможців у двох головних номінаціях "Легковий автомобіль 2021" та "Кросовер/SUV 2021". А щоб освіжити в пам'яті свої відчуття та емоції про ці авто, кожен експерт проведе тест-драйв усіх претендентів на спеціальній трасі.

Тест-драйв моделей, які вийшли у фінал, і голосування журналістського журі відбудеться наприкінці лютого. Нагадаємо, що цьогоріч у національному конкурсі "Автомобіль року в Україні 2021" взяли участь 44 автомобілі-претенденти, з яких 25 борються за перемогу в головних номінаціях.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США визначили переможців конкурсу "Автомобіль року", а в аналогічному європейському конкурсі поки визначено тільки претенденти на престижний титул.