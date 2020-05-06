Названі найпопулярніші серед викрадачів авто в Українi 2020

Зі збільшенням в Україні щасливих володарів нових авто зростає число жертв викрадачів. Одна з компаній, що займається установкою сигналізацій, оприлюднила статистику автомобільних крадіжок.

За даними аналітиків, в останніх році пік викрадень в Україні припадає на весняно-літній період. Щодня тільки в одну диспетчерську службу надходить близько 900 сигналів тривоги. На основі цих даних був сформований черговий звіт про ситуацію в Україні.

Які авто в Україні викрадають найчастіше?

Лідером антирейтингу стала Toyota, яка користується максимальною увагою викрадачів. На продукцію цього бренду доводиться 21% всіх крадіжок. Другою за популярністю є марка BMW з показником 19%. Замикає топ-3 продукція компанії Mercedes-Benz з результатом 16%.

Рейтинг найбільш популярних авто у викрадачів в Україні, 1 квартал 2020 benishgps.com

Де в Україні найчастіше викрадають машини?

Традиційно, найбільша активність злочинців спостерігається в Києві та Київській області, де відбувається більше половини всіх автомобільних крадіжок в країні. Далі йдуть Харківська, Одеська, Львівська та Дніпропетровська області.

Рейтинг найбільш криміногенних регіонів за викраденнями авто, 1 квартал 2020 benishgps.com

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Коли авто піддається найбільшому ризику?

Дивно, але за даними аналітиків, час найбільш частих викрадень змінилося. Якщо раніше злочинці воліли темну пору доби, то з початку нинішнього року вони виходять в денну зміну, з 8:00 до 16:00, коли власники машин зайняті на роботі.

Як уберегти улюблене авто від угону?

Не залишайте автомобіль без нагляду, особливо з ключами в замку запалювання. Ідеальним рішенням є автомобільна стоянка. Крім того, не варто обмежуватися штатної сигналізацією. Бажано скористатися послугами однієї з надійних компаній, що займаються установкою сигналізації, тим більше, що сучасні технології захисту зробили крок далеко вперед.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США діти викрали у дилерів 46 автомобілів.