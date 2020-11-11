Названі найнадійніші автомобільні двигуни за всю історію

Експерти склали рейтинг найкращих двигунів в історії світового автопрому з точки зору надійності. До нього увійшло лише чотири мотори, які добре відомі серед автомобілістів. Один з агрегатів має американське походження, інший – німецьке, інші два – шведське і японське відповідно.

Cummins 6BT. Цей 5,9-літровий мотор ставиться на американські пікапи ось уже як 15 років (наприклад, раніше їм споряджався Dodge Ram 2500). Про цей двигун жартують: Cummins 6BT потрібно не 500 і 1000, а хоча 500 тисяч км обкатки, пише First Gear.

Mercedes OM617. Добре відомий по культовому седану/універсалу Mercedes W123. Існує думка, що кузов автомобіль згниє кілька разів, перш ніж цьому мотору знадобиться капітальний ремонт.

Volvo B18. Невбивана шведська якість. Саме цим агрегатом було оснащено знамените купе Volvo P1800, власник якого проїхав 4,8 млн км.

Toyota 1UZ-FE. У "Тойоти" велика кількість двигунів славляться надійністю, однак 1UZ-FE є, мабуть, найживучішим з них. Його ставили на Lexus LS400 першого покоління, завдяки чому седан без проблем проїздив 1 млн км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили 15-річний Mercedes C-Class з пробігом 1 млн км. Дизельний седан оцінили у 2 500 євро.