Названі найбільш надійні вживані авто за доступну ціну

Віталій Сазонов Новини 10:40, 13.04.2020 Оновлено: 11:14, 13.04.2020

Фахівці американської компанії iSeeCars склали рейтинг найнадійніших вживаних автомобілів за доступною ціною. Втім, з визначенням їхньої "доступності" не все так просто.

У своє дослідження експерти включили машини, розділені на кілька цінових категорій: найкращі вживані авто до 10 000, 15 000, 20 000 і 25 000 доларів (водночас вони також були поділені на сегменти – звичайні легковики, коссовери, спорткари тощо, але в деяких цінових категоріях представлені далеко не всі клсси). Дві останні категорії досить складно віднести до "бюджетників", а ось перші дві – цілком.

Найнадійніші вживані авто за доступною ціною

Ще одне застереження – в аналізі взяли участь машини, які були випущені не пізніше 2011 року. Отже, на звання найкращих вживаних моделей претендували ті автомобілі, чий вік становив максимум 9 років. Всього експерти проаналізували понад 6,1 млн машин, проданих з жовтня 2019 року до березня 2020 року, а за основу бралися два головні критерії оцінки – "довгострокова надійність" (що саме малося на увазі, не уточнюється) та рівень безпеки (на рахунку кожного авто повинно було бути щонайменше 4 зірки з 5 за підсумками тестів Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Проте рейтинг вийшов досить інформативним. Перейдімо до його результатів.

Найнадійніші вживані авто до 10 000 доларів

  • Toyota Prius 2011

  • Chevrolet Impala 2012

  • Honda Accord 2011

  • Honda Civic (Coupe) 2012

  • Mazda Mazda6 2013

  • Honda Civic (Sedan) 2012

  • Toyota Corolla 2012

Mazda6 2013 м.р.
carscoops.com

Найнадійніші вживані авто до 15 000 доларів

  • Mazda Mazda6 2015

  • Nissan Maxima 2014

  • Honda Civic (Sedan) 2015

  • Honda Accord 2014

  • Honda Civic (Coupe) 2015

  • Toyota Camry Hybrid 2014

  • Dodge Grand Caravan 2016

  • Kia Sedona 2015

  • Toyota Corolla 2017

  • Toyota Camry 2015

  • Toyota Sienna 2012

  • Toyota Avalon 2013

  • Chevrolet Impala 2016

  • Honda Odyssey 2013

  • Toyota Prius 2015

Найнадійніші вживані кросовери до 15 000 доларів

  • Honda CR-V 2013

  • Honda Pilot 2012

  • Ford Expedition 2012

  • Dodge Durango 2012

  • Acura MDX 2012

  • Toyota Highlande 2011

Найнадійніші вживані кросовери до 20 000 доларів

  • Acura MDX 2013

  • Ford Expedition 2013

  • Toyota Highlander 2013

  • Toyota Highlander Hybrid 2012

  • Dodge Durango 2014

  • Honda Pilot 2014

  • Chevrolet Suburban 2012

  • Honda CR-V 2016

  • Cadillac Escalade 2011

  • Chevrolet Tahoe 2012

  • GMC Yukon 2012

Найнадійніші вживані пікапи до 20 000 доларів

  • Toyota Tacoma 2012

  • Toyota Tundra 2011

  • Chevrolet Silverado 1500 2013

Audi S4 2012 м.р.
carscoops.com

Найнадійніші вживані спортивні авто до 20 000 доларів

  • Dodge Charger 2014

  • Audi S4 2012

  • Ford Mustang 2014

Toyota 4Runner 2012 м.р.
carscoops.com

Найнадійніші вживані кросовери до 25 000 доларів

  • GMC Yukon XL 2012

  • Ford Expedition 2014

  • Chevrolet Tahoe 2013

  • Cadillac Escalade 2012

  • GMC Yukon 2013

  • Toyota Highlander Hybrid 2014

  • Acura MDX 2015

  • Toyota 4Runner 2013

  • Dodge Durango 2016

  • Cadillac Escalade ESV 2012

  • Lincoln Navigator 2014

  • Honda CR-V 2018

  • Toyota Highlander 2016

  • Chevrolet Suburban 2014

  • Honda Pilot 2016

Найнадійніші вживані пікапи до 25 000 доларів

  • Chevrolet Silverado 1500 2014

  • Toyota Tundra 2013

  • Toyota Tacoma 2015

  • Ford F-150 2014

Раніше OBOZREVATEL публікував список машин, яким зберігають вірність навіть через 15 років після купівлі.

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