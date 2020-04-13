Названі найбільш надійні вживані авто за доступну ціну

Фахівці американської компанії iSeeCars склали рейтинг найнадійніших б/в автомобілів за доступною ціною. Втім, з їх визначенням "доступності" не все так просто.
У своє дослідження експерти включили машини, розділені на кілька цінових категорій: найкращі вживані авто до 10 000, 15 000, 20 000 і 25 000 доларів (при цьому вони також були поділені на сегменти – звичайні легковики, коссовери, спорткари і т.д. , але в деяких цінових категоріях представлені далеко не всі клсси). Дві останні категорії досить складно віднести до "бюджетників", а ось перші дві – цілком можна.
Найнадійніші б / у авто за доступною ціною
Ще одне застереження – в аналізі взяли участь машини, які були випущені не пізніше 2011 року. Таким чином, на звання найкращих б/в моделей претендували ті автомобілі, чий вік складав максимум 9 років. Всього експерти проаналізували більше 6,1 млн машин, проданих з жовтня 2019 року по березень 2020 року, а за основу бралися два головні критерії оцінки – "довгострокова надійність" (що саме малося на увазі, не уточнюється) та рівень безпеки (на рахунку кожного авто повинно було бути не менше 4 зірок з 5 за підсумками тестів Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA).
Проте, рейтинг вийшов досить інформативним. Перейдемо до його результатів.
Найнадійніші вживані авто до 10 000 доларів
Toyota Prius 2011
Chevrolet Impala 2012
Honda Accord 2011
Honda Civic (Coupe) 2012
Mazda Mazda6 2013
Honda Civic (Sedan) 2012
Toyota Corolla 2012
Mazda6 2013 м.р.
carscoops.com
Найнадійніші вживані авто до 15 000 доларів
Mazda Mazda6 2015
Nissan Maxima 2014
Honda Civic (Sedan) 2015
Honda Accord 2014
Honda Civic (Coupe) 2015
Toyota Camry Hybrid 2014
Dodge Grand Caravan 2016
Kia Sedona 2015
Toyota Corolla 2017
Toyota Camry 2015
Toyota Sienna 2012
Toyota Avalon 2013
Chevrolet Impala 2016
Honda Odyssey 2013
Toyota Prius 2015
Найнадійніші вживані кросовери до 15 000 доларів
Honda CR-V 2013
Honda Pilot 2012
Ford Expedition 2012
Dodge Durango 2012
Acura MDX 2012
Toyota Highlande 2011
Найнадійніші вживані кросовери до 20 000 доларів
Acura MDX 2013
Ford Expedition 2013
Toyota Highlander 2013
Toyota Highlander Hybrid 2012
Dodge Durango 2014
Honda Pilot 2014
Chevrolet Suburban 2012
Honda CR-V 2016
Cadillac Escalade 2011
Chevrolet Tahoe 2012
GMC Yukon 2012
Найнадійніші вживані пікапи до 20 000 доларів
Toyota Tacoma 2012
Toyota Tundra 2011
Chevrolet Silverado 1500 2013
Audi S4 2012 м.р.
carscoops.com
Найнадійніші вживані спортивні авто до 20 000 доларів
Dodge Charger 2014
Audi S4 2012
Ford Mustang 2014
Toyota 4Runner 2012 м.р.
carscoops.com
Найнадійніші вживані кросовери до 25 000 доларів
GMC Yukon XL 2012
Ford Expedition 2014
Chevrolet Tahoe 2013
Cadillac Escalade 2012
GMC Yukon 2013
Toyota Highlander Hybrid 2014
Acura MDX 2015
Toyota 4Runner 2013
Dodge Durango 2016
Cadillac Escalade ESV 2012
Lincoln Navigator 2014
Honda CR-V 2018
Toyota Highlander 2016
Chevrolet Suburban 2014
Honda Pilot 2016
Найнадійніші вживані пікапи до 25 000 доларів
Chevrolet Silverado 1500 2014
Toyota Tundra 2013
Toyota Tacoma 2015
Ford F-150 2014
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