Названі найбільш надійні вживані авто за доступну ціну

Фахівці американської компанії iSeeCars склали рейтинг найнадійніших б/в автомобілів за доступною ціною. Втім, з їх визначенням "доступності" не все так просто.

У своє дослідження експерти включили машини, розділені на кілька цінових категорій: найкращі вживані авто до 10 000, 15 000, 20 000 і 25 000 доларів (при цьому вони також були поділені на сегменти – звичайні легковики, коссовери, спорткари і т.д. , але в деяких цінових категоріях представлені далеко не всі клсси). Дві останні категорії досить складно віднести до "бюджетників", а ось перші дві – цілком можна.

Найнадійніші б / у авто за доступною ціною

Ще одне застереження – в аналізі взяли участь машини, які були випущені не пізніше 2011 року. Таким чином, на звання найкращих б/в моделей претендували ті автомобілі, чий вік складав максимум 9 років. Всього експерти проаналізували більше 6,1 млн машин, проданих з жовтня 2019 року по березень 2020 року, а за основу бралися два головні критерії оцінки – "довгострокова надійність" (що саме малося на увазі, не уточнюється) та рівень безпеки (на рахунку кожного авто повинно було бути не менше 4 зірок з 5 за підсумками тестів Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Проте, рейтинг вийшов досить інформативним. Перейдемо до його результатів.

Найнадійніші вживані авто до 10 000 доларів

Toyota Prius 2011

Chevrolet Impala 2012

Honda Accord 2011

Honda Civic (Coupe) 2012

Mazda Mazda6 2013

Honda Civic (Sedan) 2012

Toyota Corolla 2012

Mazda6 2013 м.р. carscoops.com

Найнадійніші вживані авто до 15 000 доларів

Mazda Mazda6 2015

Nissan Maxima 2014

Honda Civic (Sedan) 2015

Honda Accord 2014

Honda Civic (Coupe) 2015

Toyota Camry Hybrid 2014

Dodge Grand Caravan 2016

Kia Sedona 2015

Toyota Corolla 2017

Toyota Camry 2015

Toyota Sienna 2012

Toyota Avalon 2013

Chevrolet Impala 2016

Honda Odyssey 2013

Toyota Prius 2015

Найнадійніші вживані кросовери до 15 000 доларів

Honda CR-V 2013

Honda Pilot 2012

Ford Expedition 2012

Dodge Durango 2012

Acura MDX 2012

Toyota Highlande 2011

Найнадійніші вживані кросовери до 20 000 доларів

Acura MDX 2013

Ford Expedition 2013

Toyota Highlander 2013

Toyota Highlander Hybrid 2012

Dodge Durango 2014

Honda Pilot 2014

Chevrolet Suburban 2012

Honda CR-V 2016

Cadillac Escalade 2011

Chevrolet Tahoe 2012

GMC Yukon 2012

Найнадійніші вживані пікапи до 20 000 доларів

Toyota Tacoma 2012

Toyota Tundra 2011

Chevrolet Silverado 1500 2013

Audi S4 2012 м.р. carscoops.com

Найнадійніші вживані спортивні авто до 20 000 доларів

Dodge Charger 2014

Audi S4 2012

Ford Mustang 2014

Toyota 4Runner 2012 м.р. carscoops.com

Найнадійніші вживані кросовери до 25 000 доларів

GMC Yukon XL 2012

Ford Expedition 2014

Chevrolet Tahoe 2013

Cadillac Escalade 2012

GMC Yukon 2013

Toyota Highlander Hybrid 2014

Acura MDX 2015

Toyota 4Runner 2013

Dodge Durango 2016

Cadillac Escalade ESV 2012

Lincoln Navigator 2014

Honda CR-V 2018

Toyota Highlander 2016

Chevrolet Suburban 2014

Honda Pilot 2016

Найнадійніші вживані пікапи до 25 000 доларів

Chevrolet Silverado 1500 2014

Toyota Tundra 2013

Toyota Tacoma 2015

Ford F-150 2014

Раніше OBOZREVATEL публікував список машин, яким зберігають вірність навіть через 15 років після покупки.

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