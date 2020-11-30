Названі автомобілі, в яких найчастіше скручують пробіг

Компанія carVertical, яка надає послуги з перевірки історії транспортних засобів за VIN-кодом, провела дослідження з метою визначення автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг.

Hеальний пробіг часто скручують, і це призводить до незапланованих експлуатаційних витрат autoexpress.co.uk

Чому важливо перевіряти пробіг автомобіля, перш ніж купувати його?

На кожному транспортному засобі є одометр, який показує, скільки кілометрів проїхав даний автомобіль за весь період експлуатації. Показники одометра відображають рівень зносу машини. Однак реальний пробіг часто скручують, і це призводить до незапланованих експлуатаційних витрат. Вигідна покупка може перетворитися на фінансову катастрофу за лічені секунди. Авто, на якому скручено 100 тисяч км пробігу, може виявитися дуже непередбачуваним та дорогим в обслуговуванні. До того ж, його буде складно продати у майбутньому.

Методологія дослідження

Спеціалісти carVertical зібрали та проаналізували великий масив інформації з власної бази даних. За результатами дослідження був складений перелік автомобілів із зазначенням відсотку випадків скручування пробігу по кожній з проаналізованих моделей.

За період з жовтня 2019 р. по жовтень 2020 р. спеціалісти carVertical проаналізували понад півмільйона звітів та зібрали інформацію про ринки автомобілів у різних країнах світу, таких як: Польща, Румунія, Угорщина, Франція, Словенія, Словаччина, Чехія, Латвія, Болгарія, Україна, Сербія, Німеччина, Хорватія, Росія та Сполучені Штати Америки.

ТОП-15 моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг

Нижче наведено перелік моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг. Якщо ви купуєте вживаний автомобіль, обов’язково перевірте показники пробігу за допомогою онлайн-сервісу, перш ніж укладати договір з продавцем.

ТОП-15 моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг carvertical.com

Результати дослідження свідчать про те, що пробіг найчастіше скручують на машинах німецьких виробників. Ще один цікавий висновок стосується питання сегментації. Випадки скручування пробігу набагато частіше спостерігаються в автомобілях преміум-класу, ніж в бюджетних автомобілях. Недобросовісні автодилери, які практикують заниження реального пробігу, з найбільшою долею вірогідності звернуть свою увагу на люксові моделі BMW 7 та X5.

Порівняння за роком випуску

Вік є одним з ключових факторів впливу на пробіг автомобіля. Реальний пробіг частіше занижують на автомобілях старшого віку. Результати порівняльного аналізу свідчать про те, що моделі преміум-класу у середньому старші за бюджетні моделі.

Порівняння за роком випуску carvertical.com

За даними дослідження, старі автомобілі преміум-класу страждають від шахрайства з показниками одометра більше за інші. Зокрема, в найпопулярніших моделях BMW пробіг скручують, коли вони знаходяться у віці від 10 до 15 років. Автомобілі серії Mercedes-Benz E-Class 2002-2004 років випуску є найстарішими з тих, які мають великий попит серед шахраїв.

Бюджетні автомобілі зі скрученим пробігом в середньому дещо новіші. Дані стосовно Volkswagen Passat, Skoda Superb та Skoda Octavia говорять про те, що в цих моделях пробіг зазвичай скручують впродовж перших 10 років перебування в експлуатації.

Порівняння за видом пального

Транспортні засоби з дизельним двигуном розраховані на те, щоб долати значно довші відстані, і саме тому на них припадає більша частина машин зі скрученим пробігом. Із Західної Європи дуже часто імпортуються автомобілі з пробігом понад 300 000 км. Заниження реального пробігу дозволяє суттєво збільшити вартість цих авто.

Дані про частку машин зі скрученим пробігом у розрізі видів пального відображають специфіку вибору автомобілів в країнах Центральної та Східної Європи. Водії західних країн активно позбуваються старих авто з великим пробігом та високою вартістю техобслуговування. Як правило, ці авто опиняються в країнах Східної Європи вже з підробленими показниками одометра.

Порівняння за видом пального carvertical.com

Деякі з представлених моделей, такі як Audi A6, Volkswagen Touareg та Mercedes-Benz E-Class, майже повністю оснащені дизельними двигунами. Серед моделей з бензиновими двигунами частка автомобілів зі скрученим пробігом складає лише декілька відсотків. Такий величезний розрив означає, що покупці автомобілів з бензиновими двигунами наражаються на менший ризик отримати машину зі скрученим пробігом, ніж ті, що купують дизельні авто.

Порівняння країн за поширеністю випадків скручування пробігу

Випадки скручування пробігу найбільш поширені в країнах Центральної та Східної Європи. Західна Європа меншою мірою страждає від шахрайства з показниками одометра.

Порівняння країн за поширеністю випадків скручування пробігу carvertical.com

Найсерйозніші проблеми, пов’язані з заниженням реального пробігу, спостерігаються на ринках країн, які імпортують вживані автомобілі із Західної Європи. В Румунії та Латвії машини зі скрученим пробігом складають приблизно одну десяту частину від загального автопарку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL,