Названі автомобілі, в яких найчастіше скручують пробіг

Компанія carVertical, яка надає послуги з перевірки історії транспортних засобів за VIN-кодом, провела дослідження з метою визначення автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг.

На кожному транспортному засобі є одометр, який показує, скільки кілометрів проїхав даний автомобіль за весь період експлуатації. Показники одометра відображають рівень зносу машини. Однак реальний пробіг часто скручують, і це призводить до незапланованих експлуатаційних витрат. Вигідна покупка може перетворитися на фінансову катастрофу за лічені секунди. Авто, на якому скручено 100 тисяч км пробігу, може виявитися дуже непередбачуваним та дорогим в обслуговуванні. До того ж, його буде складно продати у майбутньому.

Спеціалісти carVertical зібрали та проаналізували великий масив інформації з власної бази даних. За результатами дослідження був складений перелік автомобілів із зазначенням відсотку випадків скручування пробігу по кожній з проаналізованих моделей.

За період з жовтня 2019 р. по жовтень 2020 р. спеціалісти carVertical проаналізували понад півмільйона звітів та зібрали інформацію про ринки автомобілів у різних країнах світу, таких як: Польща, Румунія, Угорщина, Франція, Словенія, Словаччина, Чехія, Латвія, Болгарія, Україна, Сербія, Німеччина, Хорватія, Росія та Сполучені Штати Америки.

Нижче наведено перелік моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг. Якщо ви купуєте вживаний автомобіль, обов’язково перевірте показники пробігу за допомогою онлайн-сервісу, перш ніж укладати договір з продавцем.

Результати дослідження свідчать про те, що пробіг найчастіше скручують на машинах німецьких виробників. Ще один цікавий висновок стосується питання сегментації. Випадки скручування пробігу набагато частіше спостерігаються в автомобілях преміум-класу, ніж в бюджетних автомобілях. Недобросовісні автодилери, які практикують заниження реального пробігу, з найбільшою долею вірогідності звернуть свою увагу на люксові моделі BMW 7 та X5.

Вік є одним з ключових факторів впливу на пробіг автомобіля. Реальний пробіг частіше занижують на автомобілях старшого віку. Результати порівняльного аналізу свідчать про те, що моделі преміум-класу у середньому старші за бюджетні моделі.

За даними дослідження, старі автомобілі преміум-класу страждають від шахрайства з показниками одометра більше за інші. Зокрема, в найпопулярніших моделях BMW пробіг скручують, коли вони знаходяться у віці від 10 до 15 років. Автомобілі серії Mercedes-Benz E-Class 2002-2004 років випуску є найстарішими з тих, які мають великий попит серед шахраїв.

Бюджетні автомобілі зі скрученим пробігом в середньому дещо новіші. Дані стосовно Volkswagen Passat, Skoda Superb та Skoda Octavia говорять про те, що в цих моделях пробіг зазвичай скручують впродовж перших 10 років перебування в експлуатації.

Транспортні засоби з дизельним двигуном розраховані на те, щоб долати значно довші відстані, і саме тому на них припадає більша частина машин зі скрученим пробігом. Із Західної Європи дуже часто імпортуються автомобілі з пробігом понад 300 000 км. Заниження реального пробігу дозволяє суттєво збільшити вартість цих авто.

Дані про частку машин зі скрученим пробігом у розрізі видів пального відображають специфіку вибору автомобілів в країнах Центральної та Східної Європи. Водії західних країн активно позбуваються старих авто з великим пробігом та високою вартістю техобслуговування. Як правило, ці авто опиняються в країнах Східної Європи вже з підробленими показниками одометра.

Деякі з представлених моделей, такі як Audi A6, Volkswagen Touareg та Mercedes-Benz E-Class, майже повністю оснащені дизельними двигунами. Серед моделей з бензиновими двигунами частка автомобілів зі скрученим пробігом складає лише декілька відсотків. Такий величезний розрив означає, що покупці автомобілів з бензиновими двигунами наражаються на менший ризик отримати машину зі скрученим пробігом, ніж ті, що купують дизельні авто.

Випадки скручування пробігу найбільш поширені в країнах Центральної та Східної Європи. Західна Європа меншою мірою страждає від шахрайства з показниками одометра.

Найсерйозніші проблеми, пов’язані з заниженням реального пробігу, спостерігаються на ринках країн, які імпортують вживані автомобілі із Західної Європи. В Румунії та Латвії машини зі скрученим пробігом складають приблизно одну десяту частину від загального автопарку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL,