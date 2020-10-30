Названо 10 найбільш ліквідних автомобілів після 5 років експлуатації
Американські експерти склали рейтинг десяти найбільш ліквідних автомобілів. До нього ввійшли машини, які мають максимальну залишкову вартість після 5 років експлуатації.
Відповідне дослідження провів сайт CarEdge. Його рейтинг базується на основі аналізу оголошень про продаж майже 200 млн машин, водночас до уваги бралися моделі, які присутні на ринку щонайменше з 2015 року (більш нові моделі поки ще не мають досить даних для точного розрахунку їх амортизації).
І хоча ці моделі стосуються ринку США, варто зазначити, що більшу частину з них представлено і в Україні. Особливо як старі авто, які привозять з американських аукціонів.Mazda6
Ціна нового авто: $24 889
Ціна на п'ятий рік: $12 978
Амортизація: $11 911
Залишкова вартість: 50,2%Toyota Camry
Ціна нового авто: $25 976
Ціна на п'ятий рік: $13 572
Амортизація: $12 404
Залишкова вартість: 50,9%Subaru Legacy
Ціна нового авто: $24 879
Ціна на п'ятий рік: $13 284.
Амортизація: $11 595
Залишкова вартість: 51,3%Kia Forte
Ціна нового авто: $17 325
Ціна на п'ятий рік: $9 441
Амортизація: $7 884
Залишкова вартість: 51,5%Toyota Yaris
Ціна нового авто: $17 307
Ціна на п'ятий рік: $9 330
Амортизація: $7 977
Залишкова вартість: 51,9%Honda Accord
Ціна нового авто: $26 681
Ціна на п'ятий рік: $14 538
Амортизація: $12 143
Залишкова вартість: 52,8%Mazda3
Ціна нового авто: $21 365
Ціна на п'ятий рік: $ 11 990
Амортизація: $ 9 375
Залишкова вартість: 53,9%Volkswagen Golf
Ціна нового авто: $23 315
Ціна на п'ятий рік: $13 225
Амортизація: $10 090
Залишкова вартість: 54,7%Honda Civic
Ціна нового авто: $21 139 доларів.
Ціна на п'ятий рік: $12 832.
Амортизація: $8 307
Залишкова вартість: 58,5%Toyota Corolla
Ціна нового авто: $18 867
Ціна на п'ятий рік: $11 662
Амортизація: $7 205
Залишкова вартість: 60,0%
Раніше OBOZREVATEL розповідав про нові маловідомі автомобілі ЗАЗ. Це ті машини, які могли піти у виробництво, але все ж таки не з'явилися на дорогах.