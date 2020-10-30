Названо 10 найбільш ліквідних автомобілів після 5 років експлуатації

Американські експерти склали рейтинг десяти найбільш ліквідних автомобілів. До нього ввійшли машини, які мають максимальну залишкову вартість після 5 років експлуатації.

Відповідне дослідження провів сайт CarEdge. Його рейтинг базується на основі аналізу оголошень про продаж майже 200 млн машин, водночас до уваги бралися моделі, які присутні на ринку щонайменше з 2015 року (більш нові моделі поки ще не мають досить даних для точного розрахунку їх амортизації).

І хоча ці моделі стосуються ринку США, варто зазначити, що більшу частину з них представлено і в Україні. Особливо як старі авто, які привозять з американських аукціонів.

Ціна нового авто: $24 889

Ціна на п'ятий рік: $12 978

Амортизація: $11 911

Залишкова вартість: 50,2%

Ціна нового авто: $25 976

Ціна на п'ятий рік: $13 572

Амортизація: $12 404

Залишкова вартість: 50,9%

Ціна нового авто: $24 879

Ціна на п'ятий рік: $13 284.

Амортизація: $11 595

Залишкова вартість: 51,3%

Ціна нового авто: $17 325

Ціна на п'ятий рік: $9 441

Амортизація: $7 884

Залишкова вартість: 51,5%

Ціна нового авто: $17 307

Ціна на п'ятий рік: $9 330

Амортизація: $7 977

Залишкова вартість: 51,9%

Ціна нового авто: $26 681

Ціна на п'ятий рік: $14 538

Амортизація: $12 143

Залишкова вартість: 52,8%

Ціна нового авто: $21 365

Ціна на п'ятий рік: $ 11 990

Амортизація: $ 9 375

Залишкова вартість: 53,9%

Ціна нового авто: $23 315

Ціна на п'ятий рік: $13 225

Амортизація: $10 090

Залишкова вартість: 54,7%

Ціна нового авто: $21 139 доларів.

Ціна на п'ятий рік: $12 832.

Амортизація: $8 307

Залишкова вартість: 58,5%

Ціна нового авто: $18 867

Ціна на п'ятий рік: $11 662

Амортизація: $7 205

Залишкова вартість: 60,0%

Раніше OBOZREVATEL розповідав про нові маловідомі автомобілі ЗАЗ. Це ті машини, які могли піти у виробництво, але все ж таки не з'явилися на дорогах.