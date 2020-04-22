Назад в СРСР: у Росії відкрили автосалон з радянськими авто
У Росії відкрили дуже незвичайний автомобільний салон. Судячи з його спрямованості, шоу-рум орієнтований на тих, хто ностальгує за СРСР та є великим шанувальником автопрому країни, що розпалася.
У новому російському автосалоні представлені автомобілі ГАЗ, ВАЗ і АЗЛК (Москвич), які були випущені ще в Союзі. У ньому досить великий вибір "Волг", "копійок", "Нив" та інших знаменитих моделей.
Вік більшої частини автомобілів перевищує 30-40 років, але при цьому вони перебувають в ідеальному стані. У левової частки з них мінімальний пробіг, а деякі з екземплярыв і зовсім майже нові.
Ще одна важлива деталь – машини автентичні, без будь-яких "колгоспних" доробок. У всякому разі, так стверджується.
Як зазначає AutoConsalting, такий автосалон з'явився на світ завдяки одному колекціонеру. Довгий час він збирав обрані радянські автомобілі (відмінний стан, мінімальний пробіг), а тепер вирішив їх продати ось таким чином.
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