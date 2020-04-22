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22 квітня • оновлено в 19:15
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Назад в СРСР: у Росії відкрили автосалон з радянськими авто

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У Росії відкрили дуже незвичайний автомобільний салон. Судячи з його спрямованості, шоу-рум орієнтований на тих, хто ностальгує за СРСР та є великим шанувальником автопрому країни, що розпалася.

У новому російському автосалоні представлені автомобілі ГАЗ, ВАЗ і АЗЛК (Москвич), які були випущені ще в Союзі. У ньому досить великий вибір "Волг", "копійок", "Нив" та інших знаменитих моделей.

Автосалон радянських автомобілів

Автосалон радянських автомобілів

autoconsulting.com.ua

Вік більшої частини автомобілів перевищує 30-40 років, але при цьому вони перебувають в ідеальному стані. У левової частки з них мінімальний пробіг, а деякі з екземплярыв і зовсім майже нові.

Автосалон радянських автомобілів

Автосалон радянських автомобілів

autoconsulting.com.ua

Автосалон радянських автомобілів

Автосалон радянських автомобілів

autoconsulting.com.ua

Ще одна важлива деталь – машини автентичні, без будь-яких "колгоспних" доробок. У всякому разі, так стверджується.

Автосалон радянських автомобілів

Автосалон радянських автомобілів

autoconsulting.com.ua

Автосалон радянських автомобілів

Автосалон радянських автомобілів

autoconsulting.com.ua

Автосалон радянських автомобілів

Автосалон радянських автомобілів

autoconsulting.com.ua

Як зазначає AutoConsalting, такий автосалон з'явився на світ завдяки одному колекціонеру. Довгий час він збирав обрані радянські автомобілі (відмінний стан, мінімальний пробіг), а тепер вирішив їх продати ось таким чином.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виявили нову вишневу "дев'ятку".

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
газ ВАЗ Москвич Волга ретро авто
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