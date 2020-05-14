Навіть із вбудованою пивоварнею! Як виглядає ЗАЗ за 8000 євро

У Литві виставили на продаж екстравагантний ЗАЗ. За машину просять 8000 євро – досить чимало, але ціна виправдана безліччю цікавих доопрацювань.

Цей ЗАЗ-965, більш відомий як горбатий Запорожець, незвичайний буквально у всьому. По-перше, він оснащений 1,4-літровим двигуном General Motors і автоматичною коробкою передач. По-друге, на всіх чотирьох колесах встановлені дискові гальма.

Запорожець за 8000 євро autobonus.lt

Крім того, перероблений тут і салон: сидіння обшиті стьобаною шкірою, а передня панель і кермо – більш сучасні.

Запорожець за 8000 євро autobonus.lt

Але все ж найголовніше в цьому автомобілі це його причіп. Він зроблений із задньої частини аналогічного "горбатого" і пофарбований у такий самий колір, а всередині знаходиться неймовірний сюрприз – портативна пивоварня.

Запорожець за 8000 євро autobonus.lt

Таким чином, на цьому ЗАЗі можна не тільки з насолодою пересуватися, а й заробляти завдяки ньому – наприклад, робити пиво на фестивалях та інших заходах під відкритим небом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні зняли надпотужний і дуже рідкісний Mercedes за 230 000 доларів.

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