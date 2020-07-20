Навіть 240 км/год: наскільки швидко німці їздять автобанами

На деяких ділянках німецьких автобанів відсутні будь-які обмеження швидкості, і в суспільстві ведуться широкі суперечки про те, чи повинен такий привілей залишатися і далі.

У зв'язку з цим портал Autoscout24 у співпраці з Innofact AG вирішив провести опитування серед користувачів на тему того, з якою швидкістю вони часто пересуваються швидкісними магістралями. Як пише reifenpresse.de, в дослідженні взяли участь тисячі респондентів, і ось які висновки вийшли:

Середня швидкість на автомагістралях у Німеччині становить 194 км/год .

жінки-водії рухаються з середньою максимальною швидкістю 180 км/год, а чоловіки – зі швидкістю 207 км/год.

Кожен третій водій їздив колись швидше 220 км/год.

15% водіїв розганялися до 240 км/год і більше. Найчастіше це чоловіки: кожен четвертий зізнався, що їхав швидше 240 км/год. Серед жінок до такої швидкості розганялися лише 6% людей.

Тільки 5% керманичів розганяються до безпечних 130 км/год.

Автобан. Фото: readtiger.com/

Підсумок – виходячи з таких цифр, німці навряд чи схвалять введення швидкісного ліміту на автобанах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що водій BMW показав, як він розігнався до 180 км / год по зустрічній смузі.