Навіть 1 євро не просять: які авто у Німеччині віддають безкоштовно

Віталій Сазонов Новини 12:00, 23.05.2020

В Україні навіть "найвтомленіші" автомобілі ніколи не віддають безкоштовно – власники все одно хочуть за них виручити хоча б якусь суму. Нехай це будуть "символічні" 300-500 доларів, але головне – отримати "копійку".

А ось в Німеччині дещо інша картина. Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про те, що деякі машини німці віддають навіть по 50 євро. Однак і це не межа: при бажанні у ФРН можна знайти навіть безкоштовну машину!

Приклад безкоштовних авто в Німеччині

Звідки ж беруться такі автомобілі? Найчастіше це старі "залізні конячки" віком двадцять-тридцять років, що були "списані" своїми власниками. У Німеччині автомобілі повинні регулярно проходити ТО, і щоб отримати допуск на експлуатацію на дорогах, транспортний засіб повинен бути повністю справним – включаючи кожну лампочки. Однак ремонт робити не завжди вигідно – якщо автомобілю багато років, а вартість запчастин перевищує ринкову ціну самого авто, його вважають за краще списати з рахунків. Втім, буває і так, що від машини відмовляються просто через її вік та незначний знос, який не впливає на ходові якості: їздити на ній вже не хочеться (або ж просто не потрібно), а місце в гаражі добре б було звільнити. У підсумку, автомобіль або простоює і займає місце, або ж відправляються на звалище.

Приклад безкоштовних авто в Німеччині
Приклад безкоштовних авто в Німеччині

Саме такі машини як раз і віддають абсолютно безкоштовно. Але в оголошеннях в інтернеті їх не знайти – потрібно або самому об'їжджати звалища, або ж шукати виходи на щедрих власників (в основному це люди похилого віку, які після виходу на пенсію більше не потребують щоденних поїздок і не бажають займатися своїми авто).

Приклад безкоштовних авто в Німеччині

Приклади безкоштовних автомобілів в Німеччині можна побачити у двох роликах нижче. Ці відео (вони не першої свіжості, але як і раніше, інформативні та актуальні) були підготовлені блогером KС АВТО – експертом з Німеччини, який займається підбором та перепродажем автомобілів.

Раніше OBOZREVATEL публікував список кращих б / у авто вартістю до 4000 доларів.

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