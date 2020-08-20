Навігатор обдурив водія вантажівки, і той впав у річку
Водій 40-тонної фури з важким вантажем провалився в річку в штаті Міссурі, США. Він довірився навігатору, який проклав маршрут через старий міст.
Як тільки водій під'їхав до річки, під його вагою конструкція тут же обвалилася. Чоловік не постраждав, але втратив весь вантаж, який перевозив до іншого штату.
У ДТП водій потрапив після того, як вирішив об'їхати пробку на федеральному шосе і побудував новий маршрут у навігаторі. Система GPS порекомендувала проїхати мостом через річку.
У поліції вважають цю обставину дивною, адже в навігаційних системах для вантажівок ця дорога не повинна пропонуватися як частина можливого маршруту – максимальна допустима вага на мосту становила 5 тонн.
Раніше OBOZREVATEL показував відео з обваленням моста під важкою вантажівкою УРАЛ.