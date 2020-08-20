Навігатор обдурив водія вантажівки, і той впав у річку

Величезна вантажівка зруйнувала міст і провалилася в річку. Фото: Twitter Ashley Eddy KRCG 13.

Водій 40-тонної фури з важким вантажем провалився в річку в штаті Міссурі, США. Він довірився навігатору, який проклав маршрут через старий міст.

Як тільки водій під'їхав до річки, під його вагою конструкція тут же обвалилася. Чоловік не постраждав, але втратив весь вантаж, який перевозив до іншого штату.

У ДТП водій потрапив після того, як вирішив об'їхати пробку на федеральному шосе і побудував новий маршрут у навігаторі. Система GPS порекомендувала проїхати мостом через річку.

Вантажівка провалилася відразу, як тільки заїхала на міст. Фото: Twitter Ashley Eddy KRCG 13

У поліції вважають цю обставину дивною, адже в навігаційних системах для вантажівок ця дорога не повинна пропонуватися як частина можливого маршруту – максимальна допустима вага на мосту становила 5 тонн.

Міст був в хорошому стані, але розрахований лише на 5 тонн. Фото: Twitter Ashley Eddy KRCG 13

Раніше OBOZREVATEL показував відео з обваленням моста під важкою вантажівкою УРАЛ.

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