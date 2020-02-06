Нацгвардія придбала авто із забороненими комплектувальними з РФ – КрАЗ

Національна гвардія України придбала автомобілі із забороненими двигунами, виробленими в РФ. Про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив АвтоКрАЗ.

Українське автопідприємство звернуло увагу на те, що в автомобілях МАЗ, які були закуплені відомством у 2019 році, встановлено мотори ЯМЗ – російського виробника зі списку санкцій. Всього було придбано 16 таких машин. Це бортові вантажівки підвищеної прохідності для перевезення особового складу СКС-МZ5316-01БП на шасі МАЗ-5316F5.

МАЗи для Нацгвардії з російськими комплектувальними AutoKrAZ, facebook.com

"Постачальник автотехніки "Спец-Ком-Сервіс", вступивши у злочинну корупційну змову, постачив українським силовикам автомобілі з санкційними двигунами ЯМЗ", – констатують у КрАЗі.

Технічна документація на куплені МАЗи AutoKrAZ, facebook.com

Водночас наголошується, що Нацгвардії, зважаючи на все, були надані не військові вантажівки, а цивільні – на це вказує той факт, що автомобілі насправді білого кольору, в зелений ж вони пофарбовані лише "зверху".

МАЗ для Нацгвардії. На фото видно, що рідний колір авто справді білий, тоді як видима частина машини пофарбована у захисний колір AutoKrAZ, facebook.com

"Ймовірно, на територію України ці автомобілі було завезено для цивільного використання. Вони мали біле забарвлення. А в зелений матовий захисний колір перефарбували лише видиму частину. Тобто для Нацгвардії цілеспрямовано закуплено транспортні засоби, що створені для використання в цивільних, а не військових умовах", – наголошується на сторінці АвтоКрАЗу.

МАЗи для Нацгвардії з російськими комплектувальними AutoKrAZ, facebook.com

Виробник констатує, що держструктура надала перевагу автомобілям, зібраним з російських комплектувальних, а не українським вантажівкам, які зібрані виключно з українських деталей і відповідають усім необхідним вимогам.

"У тендері брав участь і ПрАТ "АвтоКрАЗ", що вже кілька років поспіль не використовує комплектувальні російського виробництва. Вітчизняне підприємство пропонувало свою серійну продукцію – це автомобіль для перевезення особового складу, розроблений та виготовлений на базі КрАЗ-5233ВЕ, що повністю відповідає прописаному в тендері техзавданню. Заводчани чекали на нове замовлення, бо це додаткові завантаження роботою, кошти, а у підсумку і збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів. Перевагу ж було надано МАЗу – автомобілю, складеному з російських комплектувальних", – підсумовується у повідомленні.

КрАЗ-5233ВЕ "Спецназ" uos.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Міноборони спалахнув скандал навколо нових машин, які оснастили старими радянськими запчастинами.

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