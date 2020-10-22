Наслідки буксування автомобіля в режимі паркінгу показали на фото

У мережі з'явилися фотографії, які наочно демонструють, що може статися з автомобілем, оснащеним АКПП, якщо його довго буксувати в режимі паркінгу. Як видно на фото, машина отримала серйозні пошкодження, і тепер її чекає дорогий ремонт.

Фотографії пошкодженого Ford Fusion/Mondeo Hybrid опублікували в соцмережі Reddit. Подробиці неприємного інциденту не повідомляються, але очевидно, седан досить довго тягнули з заблокованими колесами: перше, що впадає в очі, це наполовину сточені колісні диски та відсутність шин.

Автомобіль довго буксували в режимі паркінгу – наслідки Reddit

Водночас на підйомнику розкрилися куди більш серйозні наслідки. З'ясувалося, що "Форд" також залишився без гальмівних дисків, колодок і важелів підвіски. Крім того, заміні підлягає підрамник – йому теж добряче дісталося.

Автомобіль довго буксували в режимі паркінгу – наслідки Reddit

Автомобіль довго буксували в режимі паркінгу – наслідки Reddit

Втім, ймовірно, що і це ще не всі "сюрпризи". Адже незрозуміло, як після такого буксування почуває себе та сама коробка передач – другий найдорожчий агрегат в автомобілі після двигуна.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що через два роки Tesla нарешті визнала, що в її автомобілях самостійно відпадає бампер. А ще – відклеюється дах.