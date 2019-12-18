На скільки деградують батареї електромобілів за один рік — дослідження

Не секрет, що тягові батареї електромобілі з часом втрачають свою максимальну ємність. Але наскільки саме?

Щоб розібратися з цим питанням, компанія Geotab провела дослідження, вивчивши дані по 6300 електромобілях, які експлуатуються як у приватних руках, так і корпоративних парках. Провівши необхідні підрахунки, експерти встановили, що в середньому акумулятори електромобілів деградують приблизно на 2,3% за один рік, повідомляє Quartz.

Деградація АКБ в середньому за рік становить 2,3% carscoops.com

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Така цифра є цілком допустимою нормою і вказує на те, що батареї електрокарів "живуть" не менше, аніж самі автомобілі. Всупереч чутками.

Фахівці підкреслили, що на ресурс батареї впливає безліч факторів, серед яких – система охолодження АКБ. Для прикладу вони привели два електромобіля, які обидва були випущені у 2015 році – Tesla Model S і Nissan Leaf. У американського електрокара батарея втрачала на рік приблизно 2,3% від початкової ємності, тоді як ресурс акумулятора "японця" падав в середньому на 4,2%. У електрокарах "Тесла" використовується система рідинного охолодження, тоді як в "Ніссаном" – пасивна система повітряного охолодження.

Деградація АКБ в середньому за рік становить 2,3% carscoops.com

Крім того, на батарею впливає і клімат. Чим холодніше – тим менше деградація, і навпаки – чим жаркіше, тим більше втрачається ємність. Також негативний відбиток залишає часте використання швидкого заряджання, а частота заряджань, на подив багатьох, ніяк не позначається на стані авто.

Однак в Geotab справедливо підкреслюють, що приймати їх результати за чисту монету не варто, оскільки деградація батареї не є стабільним процесом: спочатку падіння ємності може бути незначним, а через якийсь час різко збільшитися.

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