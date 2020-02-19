Наскільки Sandero і Cayenne в Україні дорожчі, ніж в Європі

У кожній країні нові автомобілі оцінюються по різному, і так уже склалося історично, що в нашій країні українські ціни на ті чи інші товари часто порівнюють з європейськими.

У зв'язку з цим сайт TopGir вирішив порівняти ціни на нові автомобілі в Україні та Європі. Раніше видання публікувало список машин, які в Старому Світі коштують дорожче, ніж на українському ринку, тепер все з точністю до навпаки.

Наскільки українські цінники на авто відрізняються від європейських

У список було включено 9 машин-прикладів, які на українському ринку коштують дорожче, ніж у нас (за основу бралися автомобілі в однаковій комплектації і з аналогічними двигунами/трансмісіями). У ньому виявилися як бюджетні, так і дорогі автомобілі – наприклад, Dacia/Renault Sandero і Porsche Cayenne.

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При цьому різниця в ціні була помічена суттєва: так, якщо у випадку з Sandero це без малого 800 євро, то у варіанті з Cayenne – більше 6000 євро. Мало того, є автомобілі, які в Україні дорожче, ніж в Європі більше ніж на 10 000 євро!

Ось як це виглядає в цілому:

Автомобілі, які в Україні дорожче, ніж в ЄС Скріншот сайт topgir.com.ua

Нагадаємо, як раніше OBOZREVATEL, кожне 20 авто в Україні не підлягає перепродажу. Чому так склалося, читайте в цьому матеріалі.

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