Народний ЗАЗ Ланос здивував номерами за $1400

Новини 08:00, 6.06.2020

В Україні помітили черговий дешевий автомобіль з недешевими номерами. Цього разу в об'єктив потрапив ЗАЗ Ланос з номерами "2222".

Відповідне фото опинилося у розпорядженні видання TopGir. Український седан на нестандартних номерах зняли в Києві.

Ланос на елітних номерах
topgir.com.ua

Найчастіше держзнаки з чотирма однаковими цифрами вішають на дорогі преміальні авто. Воно й не дивно, чому – такі номери коштують чималих 36 000 грн (майже 1400 доларів). А ось на бюджетних моделях вони очікувано зустрічається рідко.

Втім, раніше подібні номерні знаки були й на більш дешевих авто. Наприклад, як уже писав OBOZREVATEL, в Рівненській області є Таврія з номерами "7777", а в Києві – Таврія пікап на номерах "0001".

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