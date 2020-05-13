Напав на заправку і зник: порушник потрапив на відео

У Канаді в місті Брендон сталося дещо дивне: автомобіліст у буквальному сенсі вирішив побити бензоколонку на АЗС. У всякому разі, такий сюжет записала камера відеоспостереження.

Що трапилося? Чоловік явно налаштований агресивно, адже він нападає на обладнання заправної станції з кулаками. Потім, спершись попереком на власну машину, б'є колонку ногами. Завершується "напад" побиттям заправним пістолетом.

На відео можна помітити, як порушник, судячи з усього, з кимось перемовляється і, здається, обурено кричить. Напевно на тлі розгортається словесна перепалка. Після всього чоловік просто сідає в свою машину і їде. Можливо, його злякали погрозами викликати поліцію.

Свідки події заявили, що автомобіліст спочатку дійсно планував заправити свою машину. Але був дуже здивований (а надалі й розлючений) тією обставиною, що спершу необхідно заплатити.

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Мабуть, канадець хотів купити паливо вже після заправки. Або він і зовсім не планував платити? У будь-якому випадку, власник АЗС зовсім не проти отримати компенсацію за шкоду майну, а поліція вже займається пошуками порушника.

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