Наочно: за які знаки в Україні штрафують найчастіше

Віталій Сазонов Новини 11:37, 19.06.2020

Юридична компанія "Дорожній Адвокат" підготувало цікаву для автомобілістів інфографіку. У ній вона відобразила знаки, за які найчастіше штрафують українських водіїв.

Відповідна картинка була опублікована на сторінці фірми в Facebook.

Знаки, за які в Україні штрафують найчастіше
facebook.com/doradvpozov

Як видно, найчастіше штрафи виписують за порушення по таким знакам: "рух заборонено", "поворот заборонено", "напрямки руху", "рух по смугах", "в'їзд заборонено", "обмеження швидкості", "зупинку заборонено", " стоянку заборонена "," стоп контроль ".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні реєстрація старих авто може стати складніше і дорожче. Крім того, під загрозою опинилися авто з США.

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