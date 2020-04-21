Наочно: як помирає механічна коробка передач

Механічна коробка передач поступово відходить у небуття, все частіше поступаючись місцем "автоматам". Особливо класична трансмісія втрачає у затребуваності в США.

Один з найбільших автомобільних ринків у світі вже практично повністю перейшов на АКПП. Сайт Edmunds провів дослідження і з'ясував, що тільки 41 з 327 нових моделей автомобілів, які продаються в Штатах, пропонуються з механічною коробкою передач.

Механічна коробка передач в автомобілі MINI motor1.com

Таким чином, зараз частка нових автомобілів на "механіці" становить у США всього 12%. Для порівняння, у 2011 році на них припадало 37% ринку.

Протягом більшої частини автомобільної історії механічні коробки передач були стандартом для машин, "автомати" ж довгі роки вважалися менш ефективними та більш повільними в роботі. Але останнім часом ситуація змінилася: "автомати" стали надійнішими, "розумнішими" та набагато швидшими. Більш того, деякі такі "коробки" значно перевершують за основними показниками традиційні механічні трансмісії – і це не рахуючи більш простого керування, яке було першопачтковою фішкою "автоматів".

Проте, про повну смерть механічних трансмісій поки говорити не доводиться: хоча б тому, що ще залишилася та школа водіїв, які вважають за краще перемикати передачі вручну, таким чином, отримуючи повноцінну насолоду від керування автомобілем.

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