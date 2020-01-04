Найжорсткіші випадки покарання героїв парковки: шокуючі фото

Паркуватися потрібно завжди правильно. І не тільки тому, що за порушення правил парковки загрожує штраф, а в деяких випадках ще й евакуація автомобіля.

"Народний гнів" – куди більш небезпечний наслідок безрозсудної поведінки водіїв. Нерідко можна побачити ситуацію, коли за залишений біля входу у магазин автомобіль власник отримує "цеглу на капот" або, того гірше, розмальований аерозолем кузов улюбленого "залізного коня". Звичайно, такі методи покарання незаконні, це явне псування майна, але, на жаль, вони все ж практикуються. Тому OBOZREVATEL настійно рекомендує залишати машину в призначених для цього місцях, щоб уникнути подібних наслідків. І заодно подивитися, які саме бувають випадки покарання за неправильну парковку.

У цій фотодобірці зібрані одні з найжорсткіших методів помсти. Так, стара прислів'я говорить, що у боротьбі всі засоби хороші, але, що стосується суперечок щодо паркування, краще викликати поліцію або представників комунальних служб, які відповідають за сектор транспортної інфраструктури.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав п'ять найбільш ненажерливих електромобілів.

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